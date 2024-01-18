Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de, köpek etinin yasaklanmasına dair bir yasa parlamento onayından geçti. Yasanın yürürlüğe girmesini hızlandıranlar ise hayvansever bir çiftti. Bu çift, sıradan bir çift değil aslında.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee’nin hayvan sevgisi, köpek eti ticaretinin son bulunmasındaki çalışmalara ivme kazandırdı.

Vatandaşların kimi bu yasağa şiddetle karşı çıkarken kimi tarihî bir zafer olarak karşılıyor. Her ne olursa olsun, yasağın 2027 yılına kadar uygulanması planlanıyor.

Genellikle yaşlılar, köpek eti yemeyi seviyor ve bunu geleneklerinin bir parçası olarak görüyor.

Güney Kore’de köpek eti, gençler arasında pek tercih edilmese de özellikle yaşlılar tarafından hâlâ sevilen bir yemek. “Boshintang” adındaki köpek yahnisi, favori yemekleri arasında.

Ancak şu anda ciddi seviyede tercih edildiği söylenemez. 2015’te Güney Kore’de yapılan ankette, son 12 ayda köpek eti yediğini söyleyenlerin oranı %27’ydi. Geçtiğimiz sene yapılan ankette ise bu oran %8’e düşmüştü.

Cumhurbaşkanı ve eşi, hayvanları sevmeleriyle ünlü.

Bildiğiniz üzere Güney Kore’de de köpek eti yeniyor. Bizdeki sığır eti kadar normalleşmiş bir şey. Ancak köpek sevenler bu durumdan şikâyetçi. Güney Kore'nin, 8 kedi ve altı köpeğe sahip Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee, aynı durumdan rahatsız olmakla kalmayıp bunun için harekete geçti.

Köpek eti satışının yasaklanması yönünde çalışmalar, Yoon Suk Yeol’un döneminde hız kazandı. Kendisi daha önce de köpek eti üretiminin derhal sona erdirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Destek verdiği, köpek eti üretimi ve satışını yasaklayan yasa ise parlamento tarafından 9 Ocak’ta onaylandı.

2027 yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanan yasa, köpek etine son vermeyi amaçlıyor.

Güney Kore, hükûmet istatistiklerine göre 1.600 köpek eti restoranına ve 1500 köpek çiftliğine sahip. Yasa yürürlüğe girene kadar çiftçiler ve restoran sahiplerinin yeni iş olanakları araması gerekecek ve hükûmet de bu konuda onlara destek olacak.

Yasaya göre köpek kesmekten suçlu bulunanlar 3 yıla kadar hapis veya 23.000 dolar para cezasına çarptırılırken eti için köpek yetiştirenler veya satanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bazı vatandaşlar yasadan memnunken bir kısım karşı çıkıyor.

Özellikle geleneksel yaşayan yaşlılar, Orta Çağ’dan beri köpek yediklerini, geleneksel yemeklerini yemelerine engel olunduğunu söylüyor. Hatta 86 yaşındaki Kim Seon-ho, köpek eti yasaklanıyorsa sığır etinin de yasaklanması gerektiğini söylüyor. Sonuçta hangi hayvanları yiyip hangilerini yemeyeceğimiz tamamen bizim onları algılayış biçimimizle ilgili.

Diğer yandan uzun süredir yasağın uygulanması için baskı yapan hayvan hakları grupları bu durumdan çok memnun. Hatta “tarihî bir zafer” olarak nitelendiriyorlar. Sonuç olarak, 2027 yılına kadar Güney Kore’de köpek etine dair bir uygulama kalmayacak diyebiliriz.

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