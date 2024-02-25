Güney Kore; Asya'nın doğusunda yer alan, zengin kültürel mirası, dinamik şehir hayatı ve etkileyici doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir ülke. Güney Kore'nin nüfusu, yüzölçümü, özellikleri, komşuları ve ülkedeki bazı yasaklar hakkında bazı ilginç bilgiler de var. Güney Kore'nin dünya sahnesindeki yerini, kültürel ve sosyal yapısını, yönetim şeklini ve bu renkli ülkenin ne ile ünlü olduğunu daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.

Güney Kore, sadece teknolojisi ve K-pop kültürüyle değil aynı zamanda etkileyici nüfusu ve küçük yüzölçümü ile de dikkat çekiyor. Bu canlı ülkenin geleneksel ve modernin harmanlandığı özellikleri, komşuları ile olan ilişkileri ve bazı özgün yasakları, onu dünya üzerinde benzersiz bir yer hâline getiriyor. Güney Kore ne ile ünlüdür sorusunu daha yakından incelediğimizde, küresel etkisinin kaynağını daha iyi anlıyoruz.

Her köşesinde yeni bir hikâye barındıran bu ülke, yüksek nüfus yoğunluğuna rağmen gelişmiş sosyal yapısı ve yüzölçümü ile büyük başarılara imza atıyor. Ülkedeki yasaklar, Güney Kore'nin toplumsal düzenini ve kültürel özelliklerini koruma çabasının bir parçası olarak görülebilir. Gelin hep beraber Güney Kore'nin dünya sahnesindeki rolünü ve yönetim şekli nedir sorusunu cevaplayalım.

Güney Kore hakkında bilgiler:

Güney Kore'nin nüfusu ve özellikleri tıpkı kendisi gibi renkli.

Güney Kore yönetim şekli nedir? sorusu ise herkes için merak konusu.

Komşuları arasında çok yakından tanıdığımız ülkeler var.

Yüzölçümü biraz küçük olsa da içindeki medeniyet çok büyük.

Koreliler ter kokmuyor!

Güney Kore ne ile ünlüdür sorusunun cevabı çok net değil mi?

Ülkedeki bazı garip yasaklar sizi epey şaşırtabilir.

Güney Kore'nin nüfusu ve özellikleri tıpkı kendisi gibi renkli.

51.758.875 kişilik nüfusu ve her km²ye düşen 515 kişi ile Güney Kore, kalabalığın yeni tanımını yapıyor. Ülkenin %81'lik bir bölümü şehirlerde yaşayarak kentsel yaşamın nasıl olması gerektiğini âdeta yeniden tanımlıyor. Ayrıca neredeyse her 5 kişiden 1'i, hareketli ve ışıl ışıl Seul'de hayatını sürdürüyor.

Güney Kore, ortalama 282 metre yükseklikle alçak tepelerin ve dingin vadilerin ülkesi. Eğer adalara merakınız varsa, Güney Kore sizi 4.400'den fazla küçük bazıları sadece kuşların uğrak yeri olan adalarla şaşırtacak.

Kuzey Kore ile sınır komşusu olan bu ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar olan hikâyeleri, yalnızca bir deniz kenarından fazlasını sunuyor.

Güney Kore yönetim şekli nedir? sorusu ise herkes için merak konusu.

Güney Kore'de işler biraz farklı yürüyor, burada her şey "Başkanlık Sistemi" üzerine kurulu. 5 yıl süreyle halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, ülkenin en tepesinde yer alıyor. Bu kişi, sadece devletin başı değil aynı zamanda hükûmetin de lideri.

Yani Başbakan ve Bakanları belirleyip yürütmenin diğer önemli görevlilerini atama yetkisine sahip. İşin ilginç yanı, Başbakan'ın göreve başlaması ve Bakanların atanması için Meclis'in onayının gerekliliği.

4 yılda bir yapılan genel seçimlerle, halk meclis üyelerini seçiyor. Meclis'te toplam 300 sandalye var ve bunların 47'si, daha adil bir temsil için nispi temsil sistemiyle dolduruluyor.

Komşuları arasında çok yakından tanıdığımız ülkeler var.

Bu canlı ve renkli ülke, coğrafi konumu itibarıyla oldukça ilginç komşulara sahip. Batısında dev bir komşu olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni, gelenek ve modernliğin buluştuğu Japonya'yı ayrıca kuzeyinde aynı adanın diğer yarısını oluşturan dünya üzerindeki en karmaşık ilişkilerden birine sahip olduğu Kuzey Kore'yi bulunduruyor.

Yüzölçümü biraz küçük olsa da içindeki medeniyet çok büyük.

Güney Kore, Doğu Çin Denizi ile Japon Denizi'nin kucak açtığı kendine özgü bir yarımada üzerinde yer alıyor. Bu küçük ama etkileyici ülke, 100,339 km²lik yüzölçümü ile Asya'nın en minik 22. üyesi olma unvanını taşırken dünya sahnesinde ise 109. sıraya kendine yer bulmuş.

Koreliler ter kokmuyor!

ABCC11 geni, vücut kokumuz ve kulak kirimize yön veren bir gen. Bu gen, ATP bağlayıcı kaset ailesine ait olup terimizin ve diğer vücut salgılarımızın nasıl koktuğunu belirleyen bir protein üretiyor. Yani, bazen neden kötü koktuğumuzu bu gene borçluyuz!

Bu genin bir çeşidi, daha az kokuşmuş ter üretmemize sebep oluyor ve kulak kirinin kuru mu yoksa ıslak mı olacağını da bu gen belirliyor. İlginç bir şekilde, bu gen varyasyonu Kore'de sadece nüfusun çok küçük bir kısmında, yani %0,006'sında görülüyor.

Daha detaylı okumak isterseniz aşağıdaki içeriğimize bakmanızda fayda var:

Güney Kore ne ile ünlüdür sorusunun cevabı çok net değil mi?

Aklınıza ilk gelen şey K-Pop ve K-Drama dizileri değil mi? Öyleyse doğru tahmin ettiniz! Sadece ülkemizde değil aynı zamanda bütün dünyayı kasıp kavuran K-Pop ve K-Drama ülkenin tanınırlığını en çok artıran iki etmen.

Tabii ülke sadece bunlarla da sınırlı değil. Kimchi'si, ileri teknolojisi, e-Spor'u ve kozmetik ürünleriyle de ünlü.

Ülkedeki bazı garip yasaklar sizi epey şaşırtabilir.

Kore'de her yerde sigara içemezsiniz.

Dövmelere sahip olmanız toplum tarafından dışlanmanıza sebep olabilir.

Her ne kadar garip gelse de sokakta yiyecek satmak yasak.

Aşırı ders çalışmak yasak.

Dergilerden internet videolarına kadar her türlü pornografinin üretimi, tüketimi veya dağıtımı Güney Kore'de tamamen yasa dışı.

Eşiniz dışında biriyle cinsel ilişkiye girmek 2015 yılına kadar yasa dışıydı.

Kore'de her yerde sigara içemezsiniz.

Son birkaç yıl içinde çıkarılan yasalar, kamuya açık alanlarda sigara içmeyi giderek zorlaştırdı. Barlar, kafeler ve restoranların yanı sıra diğer pek çok kapalı alanda sigara içmek yasaklandı.

Bu kısıtlamalar; metro istasyonu çıkışlarının çevresi, belirlenmiş caddeler, mağazalar ve çeşitli turistik alanlar gibi çok sayıda kamusal alanı kapsamakta. Eğer sigara yakmayı düşünüyor ama emin olamıyorsanız, dikkat edin cezası epey ağır!

Dövmelere sahip olmanız toplum tarafından dışlanmanıza sebep olabilir.

Kore'de dövme yaptırmak yasadışı olmasa da bazı turistik bölgelere girmekte zorlanabilirsiniz. Nasıl yani? Kore yasaları, dövme yaptıracak kişilerin lisanslı bir tıp doktoru tarafından muayene edilmesini şart koşmakta.

Ayrıca yerel halkın dövmeli kişilere önyargılı davrandığı da bir gerçek, üstelik bu durum sadece Kore'de de geçerli değil aynı önyargı komşu ülke Japonya'da da bulunuyor. Aşağıdaki içeriğe tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz.

Her ne kadar garip gelse de sokakta yiyecek satmak yasak.

YouTube'da izlediğiniz Güney Kore sokak yemekleri videolarının birçoğu aslında illegal. Her ne kadar popüler olsa da politikacılar, röportajlarında ülkenin GSYH'sının %24'ünün bu satıcılar tarafından kaybedildiğini söylüyor.

2011 yılından bu yana sokak tezgâhı işletmek yasa dışı ve son baskılar hükûmetin fikrini değiştirmeye niyeti olmadığını gösteriyor. Ancak 2019'dan bu yana sokak satıcıları, ruhsat aldıkları sürece satış yapabiliyor.

Aşırı ders çalışmak yasak.

Güney Kore her ne kadar %93'lük lise mezuniyet oranıyla övünse de arkasındaki stres ve baskı madalyonun görünmeyen tarafı. Eğer Kore dizi veya filmlerine hâkimseniz sıkça işlenen bu konuya aşinasınızdır.

Ailelerin ve toplumun akademik başarıya olan ağır baskısı maalesef ki pek çok öğrencinin intihar girişimiyle sonlanmış. Güney Kore hükûmeti de bu durumu engellemek adına okul sonrası programları en geç 22.00'de kapanmaya zorlayarak aşırı ders çalışmanın önüne böyle geçmiş.

Dergilerden internet videolarına kadar her türlü pornografinin üretimi, tüketimi veya dağıtımı Güney Kore'de tamamen yasa dışı.

Başlangıçta cinsel suçları azaltmanın bir yöntemi olarak tasarlanan yasa bugün hâlâ tam olarak yürürlükte. Böyle bir önlemin ne kadar etkili olduğu bilinmese de Kore'deki internet sağlayıcıları için daha az bant genişliği ve sorun yaratıyor.

Eşiniz dışında biriyle cinsel ilişkiye girmek 2015 yılına kadar yasa dışıydı.

Sadece bu da değil evli biriyle bilerek cinsel ilişkiye giren evli olmayan kişiler de Güney Kore yasalarına göre suçluydu.

Ancak 2015 yılının başlarında görülen ve dönüm noktası niteliğindeki bir davada mahkeme başkanı Park Han-Chul, "Zina ahlaksızlık olarak kınansa bile devlet gücü bireylerin özel hayatlarına müdahale etmemelidir." diyerek yasayı iptal etti.

Eğer yakın zamanda Güney Kore ülkesini ziyaret etmeyi düşünüyorsanız yasakları iyice araştırıp gitmenizde fayda var! Zira günün sonunda kendinizi toplum tarafından dışlanmış olarak bulabilirsiniz. Eklememizi istediğiniz veya unuttuğumuz ilginç bilgiler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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