Günümüzde yayınlanmış olsa sosyal medyanın ürkütücü linç kültüründen sağ çıkamayacak, sözleriyle bol tepki toplaması muhtemel bazı şarkıları derledik!

Özellikle sosyal medyanın güçlenmesiyle bazı konularda gelişen hassasiyet, şarkılardan filmlere ve dizilere pek çok 'içeriğin' linçlenmesine, yerden yere vurulmasına neden oldu, oluyor. Dilin kullanımının yerleşmiş kültürel ve toplumsal sorunlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilsek de, bazen abartıldığı da kesinlikle doğru…

Bugün çıksa mutlaka en az bir zümreden linç yiyeceğini düşündüğümüz şarkıları, bu konuda yalnızca birkaç yılda algımızın ne kadar değiştiğini göstermek ve biraz da eğlenmek için derledik.

Karşınızda bugün yayınlanmış olsa linç yemekten kaçma şansı neredeyse hiç olmayan o şarkılar;

''Öpücem dedim sana, trip yapma!': Athena - Öpücük

''Pardon seni rahatsız etmek istememiştim / Sadece dudağından öpmek istedim'' diye başlayıp iyi niyet gösterse de bir anda 'Öpücem dedim sana' deyip üstüne bir de trip yapma demesi, maalesef şarkıyı sıkıntıya sokuyor...

''Saklayıp gömeceksin ki senden başka kimseler sevemeyecek'': MaNga - Bir Kadın Çizeceksin

Klibiyle, sözleriyle ve müziğiyle çıktığı dönemde hepimizin favorileri arasında yer alan Bir Kadın Çizeceksin, bugün yayınlansa her ne kadar bir tür metafor olsa da 'Saklayıp gömeceksin'' kısmıyla mutlaka biraz linç yerdi gibi hissettiriyor...

''Erkekler ağlamaz, sil göz yaşını'': Nilüfer & Şebnem Ferah - Erkekler Ağlamaz

Şebnem hanım ve Nilüfer hanım maalesef bu şarkıya adını da veren 'erkekler ağlamaz' ifadesiyle toplumsal cinsiyet rollerini destekleyen ve erkekler üzerinde psikolojik baskı kuran bir tavır sergiliyorlar... Yani günümüz sosyal medyasında şarkıya biraz giydirmek için gereken malzeme var.

''O kadar cilvelisi olur mu erkeğin, delikanlı mısın, kız mısın?'': Sezen Aksu - Seni Yerler

Minik serçemiz bu sözlerle şarkısını bugün yayınlasa, ne yazık ki kendisini seven devasa kitlenin büyük kısmını karşısına almış olurdu...

''Adam gibi adam yok nerde anam, ya da bize rast gelmez!'': Lara - Adam Gibi Adam

Çıktığı dönemde popüler olmayı başarmış bu şarkı da maalesef 'adam gibi adam' gibi bir ifadeye yer verdiği için mutlaka linç yerdi.

''Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sığar mı erkekliğe seni şımarık, değişti mi bu dünya?'': Tarkan - Şımarık

Türk popunun yıkılmaz kalesi Tarkan beyimiz maalesef şımarık şarkısını şimdi yayınlasa topa tutulurdu. Yakalarsam muck muck mu Tarkan bey? Acımazlar, linçlerler...

''Magazin malı, güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben. Bu şarkılar niye?'': Özlem Tekin - Dağları Deldim

Özlem Tekin'in güçlü ve özgür kadın olmayı öne çıkarır gibi görünen bu şarkısı maalesef bir yandan da ''güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki ben'' gibi ifadelerle cinsiyetçiliğin ve kadın düşmanlığının Allahını yapıyor... Twitter'da gelecek linç yorumları gözlerimizin önünde geçiyor mu?

''90-60-90 vücudum var, doya doya bitmez tadım var'': İsmail YK - bombabomba.com

Bu kıymetli eser de neresinden tutsak elde kalır bir kıvamda günümüz standartlarında. Ama çıktığı dönemde o kadar popülerdi ki çocuklardan gençlere herkesin diline dolanmayı başarmıştı. Günümüzde çıkmış olsa ve ilk kez duysak göreceği tek şey ilgi değil büyük bir tepki çığı olurdu.

''Dam üstünde un eler, tombul tombul memeler'': İbrahim Tatlıses - Dam Üstünde Un Eler

Yani kadının memesini dikizleme üzerine yazılmış bu şarkının elle tutulur bir tarafı yok ama zamanında 'hehehehe' diye güle güle eşlik ettik hepimiz bu şarkıya akşamları 'bol eğlenceli' TV programlarında ya da düğünlerde... Şimdi olsa İbrahim Tatlıses bir güzel linçlenirdi...

''İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere, çıtır kızlar nereye giderler?'': Çıtır Kızlar - Çıtır Kızlar

Türkiye'nin sadece kadınlardan oluşan üçüncü müzik grubu olan Çıtır Kızlar, ''Biz ne zor zamanlarda sadece kadınlardan oluşan grup kurduk'' falan diyerek etkiyi biraz yumuşatma ihtimalleri olsa da bu şarkı sözleriyle kesin linçlenirlerdi...

BONUSLAR: Linçlenmeyi hak eden şarkılar olduğu konusunda da hemfikir olalım;

Sırf prim yapmak için böyle bir şarkı yapıp; konuyu hiç anlamadığını göstererek eline yüzüne bulaştıran Yonca Hanım'ı tekrar tebrik ediyoruz...

Sayısız örneğini ekleyebileceğimiz pek çok halk müziği eserinde ne yazık ki çocuklar bir arzu nesnesi...

Türk Halk Müziği'nin bu konuda çetelesi epey kalabalık. Ne yazık ki pek çok türküde ve şarkıda ''Henüz girmiş 13, 14 yaşına. Edalı, işveli köylü güzeli'' ve benzeri bir dünya söz var. Üstelik bu türküler zaman zaman böyle absürt örneklerle yeniden seslendirilmiş...