Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 31.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık
Life Q30 aktif gürültü önleyici kulaklıklar, 40 mm sürücülere, 40 saatlik çalma süresine ve seyahat modu, iç ve dış mekân modu gibi farklı modlara sahip. Kulaklık, 2.499,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
Evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilecek Samsung Freestyle cihaz, otomatik netlemesi, hızlı kurulumu ve 180 derece hareket edebilen projeksiyon standı ile sizlere kolaylık sağlıyor. Ürün, Prime fırsatıyla 21.399,00 TL’ye satışta.
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Viko Multi-Let 3lü Topraklı Kablolu Priz
Çocuklarınızın güvenliği için tasarlanmış, 5 metrelik kablolu ve topraklı bir ürün olan Multi-Let Üçlü Prizi, 215,01 TL’ye satın alabilirsiniz.
Kullanıcı yorumu:
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Busstier Telefon Tutucu
119,00 TL fiyata sahip telefon tutucu, cihazınızı dikey veya yatay konumda kolayca ayarlamanıza imkân tanırken hava alabilen yapısı, sıcaklık dengesi korumada yardımcı oluyor.
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Vestfrost Vf Klm A++ 12000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima
12500 BTU ısıtma kapasitesine ile 11.601 BTU soğutma kapasitesine sahip duvar tipi klima, yaz kış yanınızda. Klima, 21.499,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında karşımıza çıkıyor.
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Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti
Yüz, saç ya da vücut için kullanılabilen Philips tıraş makinesi 10 farklı başlığa sahip. Tek şarjla 4 hafta çalışabilen bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.299,00 TL.
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Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge
4200 Pa yüksek emiş gücü sağlayan Roborock robot süpürge, 180 dk çalışma süresine sahip. Süpürge, 13.099,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.
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