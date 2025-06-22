Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 22.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

50 W gücü, 3 farklı hız ayarı ve aşırı ısınma korumasıyla yaz aylarının kurtarıcısı olacak Kumtel Vantilatör, 1.399,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.75 Litre kapasiteye sahip. Her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürün, 1.677,81 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Mecha-Membran anahtarları, bilek desteği ve RGB aydınlatması ile oyunseverlerin tercihi olan Razer Ortana V3, oyunlardaki başarınızı ikiye katlıyor. Klavye, %15 indirimle 1.699,20 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Amazon'da 532,99 TL'ye satışta olan TP-Link router, 300 Mbps veri aktarımıyla evinizdeki ölü alanlarda bile yüksek çekim hızı sağlıyor. Cihazda ebeveyn kontrolü özelliği de bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Dikişli kenarları sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz SteelSeries mouse pad, optik ve lazer sensörler ile uyumlu. Ayrıca mikro dokuma yüzeyi sayesinde oyunlarda maksimum kontrol sağlayabileceğiniz bu ürün, %11 indirimle 699,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

İki cihazı aynı anda şarj etmeniz için çift bağlantı noktasına sahip olan Belkin şarj cihazı, birçok marka ve modelle uyumlu. %31 indirimiyle dikkat çeken bu ürün, şimdi 479,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

32 programlanabilir tuştan oluşan Razer Tartarus V2, Meka-Membran anahtarlara sahip. Ayrıca her Razer ürününde olduğu gibi bu klavyede de özelleştirilebilir RGB aydınlatma bulunuyor. Alıştıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz bu ürün, %25 indirimle 3.599,20 TL'ye düştü.

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4 adet tarağı, temizleme fırçası ve yağı ile birlikte gelen Powertec cihaz; saç, sakal ve ensede kullanılabilir. USB ile şarj edilebilen ürün, 679,00 TL fiyatıyla listemizin son ürünü.

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