Amazon'da Loot Zamanı başladı! Biz de birçok kategorideki en iyi indirimleri sizler için derledik!

Oyunseverlerin yüzlerini güldürecek bir haberle geldik. Amazon'da Gaming Week'e özel olan Loot Zamanı başladı! Bu kampanya kapsamında bilgisayardan monitöre, oyuncu koltuklarından ekipmanlara birçok ürün ve kategoride indirimler mevcut.

İçeriğimize göz atarak siz de bu fırsatlardan yararlanabilir, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Eğer hala Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Fırsatların tamamına göz atmak için de buraya tıklamanız yeterli.

''Bu içerik 17.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bilgisayar

Oyun dünyasına adım atmanın ya da rekabette öne geçmenin ilk şartı güçlü bir bilgisayara sahip olmaktan geçiyor. Yani ister rekabetçi FPS oyunları oynayın ister açık dünyada maceralara dalın, ihtiyaç duyduğunuz performansı ancak iyi bir sistemle elde edebilirsiniz. Peki en iyi oyuncu bilgisayarı hangisi? Kullanıcılar en çok hangi bilgisayarları tercih ediyor? Merak etmeyin biz bu sorulara sizler için cevap verdik ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak birkaç oyun bilgisayarını seçtik.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kategoriden şunları seçtik:

Bileşenler

Oyunlarda hem akıcı hem de stabil bir performans yakalamak istiyorsanız işlemci, ekran kartı ve kasa gibi bileşenleri seçerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu indirimlerinde öne çıkan, oyun performansınızı yukarı taşıyacak bileşenler şöyle:

Bileşenler kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kategoriden şunları seçtik:

İşlemciler:

Ekran Kartları:

Kasalar:

Monitör

Yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve canlı renkler sayesinde oyunlar çok daha akıcı ve etkileyici hale geliyor. Bu yüzden doğru monitör oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor diyebiliriz. Biz de sizler için birkaç öneride bulunduk.

Monitör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kategoriden şunları seçtik:

Klavye

Klavye almayı düşünüyorsanız önce ne için kullanacağınıza karar vermeniz önemli. Eğer oyun oynuyorsanız hızlı tepki veren mekanik klavyeler işinizi görebilir ama daha çok yazı yazıyorsanız sessiz ve yumuşak tuşlu modeller daha konforlu oluyor. Yazımızın devamına göz atarak hangi klavyenin daha iyi olduğuna dair fikir sahibi olabilirsiniz.

Klavye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kategoriden şunları seçtik:

Mouse

Yüksek DPI değerine sahip, hızlı tepki veren ve elinize tam oturan bir oyuncu mouse’u oyun zevkinizi ikiye katlamanıza olanak sağlıyor. İşte hem uygun fiyatlı hem yüksek performanslı önerilerimiz!

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Kulaklık

İyi bir oyuncu kulaklığı sadece net bir ses sunmakla kalmıyor aynı zamanda takım içi iletişimde de sizi bir adım öne taşıyor. İndirimler kapsamında hem kaliteli hem de fiyatıyla yüz güldüren kulaklık önerilerimizi aşağıda bulabilirsin!

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