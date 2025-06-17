Oyunseverlerin yüzlerini güldürecek bir haberle geldik. Amazon'da Gaming Week'e özel olan Loot Zamanı başladı! Bu kampanya kapsamında bilgisayardan monitöre, oyuncu koltuklarından ekipmanlara birçok ürün ve kategoride indirimler mevcut.
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''Bu içerik 17.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Bilgisayar
Oyun dünyasına adım atmanın ya da rekabette öne geçmenin ilk şartı güçlü bir bilgisayara sahip olmaktan geçiyor. Yani ister rekabetçi FPS oyunları oynayın ister açık dünyada maceralara dalın, ihtiyaç duyduğunuz performansı ancak iyi bir sistemle elde edebilirsiniz. Peki en iyi oyuncu bilgisayarı hangisi? Kullanıcılar en çok hangi bilgisayarları tercih ediyor? Merak etmeyin biz bu sorulara sizler için cevap verdik ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak birkaç oyun bilgisayarını seçtik.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoriden şunları seçtik:
- Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Gaming Laptop: NVIDIA GeForce RTX 4050 Grafik kartı ve 12. Nesil Intel Core i5-12600HX işlemci ile oyun deneyimizi ikiye katlayın. Fiyatı ise 31.999,00 TL.
- Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı: 31.999,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- MSI THIN 15 B12UC-2636XTR Dizüstü Bilgisayar: 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla birçok oyuncunun tercihi olan bu bilgisayarı 26.500,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-LP005 Bilgisayar: Şimdi 41.999,00 TL.
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar: 512 GB SSD'si ile istediğiniz her oyunu oynayabileceğiniz bu bilgisayar, 31.799,00 TL'ye düşmüş durumda.
Bileşenler
Oyunlarda hem akıcı hem de stabil bir performans yakalamak istiyorsanız işlemci, ekran kartı ve kasa gibi bileşenleri seçerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu indirimlerinde öne çıkan, oyun performansınızı yukarı taşıyacak bileşenler şöyle:
Bileşenler kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoriden şunları seçtik:
- AMD Ryzen 7 9800X3D Sekiz Çekirdek 4.7 GHz İşlemci: Önceki nesle kıyasla daha iyi termal performansa ve 5.2 GHz'e kadar daha yüksek hıza sahip olan bu ürün, 22.999,00 TL.
- AMD Ryzen 5 5600 Altı Çekirdek 3.50 GHz İşlemci: Şimdi 4.199,00 TL'ye satışta.
- Intel Core i5-12400F 12. Nesil İşlemci: 4.499,00 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
- MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G OC 192 Bit GDDR6 12 GB Ekran Kartı: 12.359,99 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Asus RTX 5070 TI Tuf Gaming OC Edition TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı: Fırsatlar arasında yer alan ekran kartı, şimdi 52.761,26 TL.
- Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB Grafik Kartı: Sınırlı sayıdaki bu grafik kartını 23.499,00 TL'ye satın almanız mümkün.
- MSI Mag Forge 100R Bilgisayar Kasası: 4 mm temperli cama sahip bu ürün, 3.037,19 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Corsair 3000D RGB Airflow CC-9011255-WW Fanlı Siyah ATX Oyuncu Kasası: RGB ışıklarıyla oyunseverlerin tercihi olan bu kasa, 2.799,00 TL fiyatıyla listemizde.
- Asus TUF Gaming GT501 RGB Fanlı Siyah E-ATX Oyuncu Kasası: 7.799,00 TL'ye satışta.
Monitör
Yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve canlı renkler sayesinde oyunlar çok daha akıcı ve etkileyici hale geliyor. Bu yüzden doğru monitör oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor diyebiliriz. Biz de sizler için birkaç öneride bulunduk.
Monitör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü: En çok satılan oyuncu monitörlerinden biri olan Odyssey G3, Amazon'da 4.550,00 TL.
- Asus TUF Gaming VG27AQ3A Oyuncu Monitörü: 27" ekran boyutuna ve 180 Hz yenileme hızına sahip olan bu modeli satın almak isterseniz 8.699,00 TL.
- MSI PRO MP245V Monitör: Oyun dışında işlerinizi de halletmeniz için ideal olan bu monitör, 3.399,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- ViewSonic VX2479-HD-PRO Oyuncu Monitörü: 4.499,00 TL'ye satışta.
- Lenovo R25f-30 24,5'' Gaming Monitör: Kesintisiz, akıcı oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip olan monitör, 5.224,05 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.
Klavye
Klavye almayı düşünüyorsanız önce ne için kullanacağınıza karar vermeniz önemli. Eğer oyun oynuyorsanız hızlı tepki veren mekanik klavyeler işinizi görebilir ama daha çok yazı yazıyorsanız sessiz ve yumuşak tuşlu modeller daha konforlu oluyor. Yazımızın devamına göz atarak hangi klavyenin daha iyi olduğuna dair fikir sahibi olabilirsiniz.
Klavye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoriden şunları seçtik:
- Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi: 1.449,00 TL fiyata sahip.
- Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi: Oyun oynarken veya yazarken daha sessiz, daha rahat bir deneyim tercih edenler için ideal. Fiyatı ise 1.290,00 TL.
- Redragon K617-RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi: Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şimdi 999,00 TL'ye satışta.
- SteelSeries Apex 3 TKL Gaming Klavye: 20 milyon tuş tıklama ömrüne sahip bu ürün, 2.270,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- HyperX Alloy Origins 65 Red Klavye: Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavyeyi 2.599,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
Mouse
Yüksek DPI değerine sahip, hızlı tepki veren ve elinize tam oturan bir oyuncu mouse’u oyun zevkinizi ikiye katlamanıza olanak sağlıyor. İşte hem uygun fiyatlı hem yüksek performanslı önerilerimiz!
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Bu kategoriden şunları seçtik:
- Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: Fiyat performans denilince akla ilk gelenlerden. Fiyatı ise 638,26 TL.
- Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi: 915,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse: 60 milyon tıklama ömrüne sahip bu mouse şimdi 1.199,00 TL.
- MSI Clutch GM08 Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 659,00 TL fiyatıyla listemizde.
Kulaklık
İyi bir oyuncu kulaklığı sadece net bir ses sunmakla kalmıyor aynı zamanda takım içi iletişimde de sizi bir adım öne taşıyor. İndirimler kapsamında hem kaliteli hem de fiyatıyla yüz güldüren kulaklık önerilerimizi aşağıda bulabilirsin!
Kulaklık kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoriden şunları seçtik:
- SteelSeries Arctis Nova 1 Gaming Kulaklık: 360° Surround Ses özelliğine sahip bu kulaklık, 2.639,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı: Hafızalı köpük kulak yastıkları sayesinde uzun süre oyun oynayabileceğiniz bu kulaklığı 3.599,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Razer BlackShark V2 X Oyun Kulaklığı: Fırsatlar kapsamında 2.490,00 TL.
- Logitech G G733 LIGHTSPEED Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 6.939,00 TL'ye satışta.
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