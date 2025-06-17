Bir dönemin daha sonuna geldik! Karne günü, öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığı, ailelerin ise bu başarıyı takdir etmek için küçük sürprizler yaptığı bir zaman. Eğer hala alacağınız karne hediyesine karar vermediyseniz sizi içeriğimize alalım.
Fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Fırsatların tamamına göz atmak için de buraya tıklamanız yeterli.
''Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Tablet
Öğrenciler için hem ders çalışmanın hem de eğlenmenin en iyi yollarından biri tabletler. Size önerdiğimiz tabletler sayesinde ister çizim yapın, ister sevdiğiniz oyunları oynayın, isterseniz de dersleriniz için notlar alın. Hepsi bir arada.
Tablet kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple A16 çipli iPad: 14.749,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Samsung Galaxy Tab A9 Tablet: Uygun fiyatlı hediye arayanların tercihi olabilir. Fiyatı şimdi 4.589,08 TL.
- HONOR Pad X9: 11.5 inç ekranı ile çok satanlar arasında yer alan bu tablet, 4.999,00 TL.
- Huawei MatePad: %6 indirimle 11.319,00 TL'ye düşmüş durumda.
- Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet: S Pen ile çizimler yapabileceğiniz bu tableti 11.979,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayarlar, öğrencilerin hem okul hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için birebir. Karne günü için hem kullanışlı hem de motive edici bir hediye arıyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Lenovo IdeaPad Slim 3: Intel Core işlemciye ve 15.6 inç ekrana sahip bu bilgisayar, 13.969,22 TL.
- Huawei Matebook D16 Dizüstü Bilgisayar: 26.016,46 TL'ye satışta.
- MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR Gaming Bilgisayar: 55.999,00 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
- Apple M2 çipli MacBook Air: M2 çipe sahip bu bilgisayar, 18 saat pil ömrüyle ön plana çıkıyor. Fiyatı ise 35.999,00 TL.
- Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Gaming Laptop: 31.999,00 TL'ye düşüyor.
Cep Telefonları ve Aksesuarlar
Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar, özellikle öğrenciler için iyi birer hediye olabilir.
Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Pro: Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olacak bu telefon, 85.549,00 TL.
- Samsung Galaxy S24 FE: 24.999,00 TL fiyatıyla ön plana çıkan bu telefon, 128 GB depolama kapasitesine sahip.
- Samsung Galaxy S23 Ultra: S Pen'i sayesinde çizimden not tutmaya birçok işte kullanabileceğiniz telefon, 47.340,43 TL.
- HB-39 Araç İçi Telefon Tutucu: Telefonunuzu sabitlemenize yardımcı olan ve kompakt boyutuyla ön plana çıkan tutucu, 315,49 TL fiyatıyla satışta.
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 30W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Ürünü 286,67 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Baseus Bipow Overseas Edition 10.000 mAh Digital Display Powerbank: 10000 mAh pil kapasiteli ürün, şimdi 895,00 TL.
JBL Ürünlerinde Sepette %10 indirim
Karne günü gelince indirimler de beraberinde geliyor. Seçili JBL ürünlerinde %10'a varan fırsatlar sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmayın deriz.
JBL indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık: 1.359,00 TL ile fırsatlar arasında.
- JBL C100SI Kulaklık: Kablolu kulaklık arayanlar için önerimiz. Fiyatı ise 448,00 TL.
- Flip7 Bluetooth Hoparlör: Kompakt boyut, güçlü ses. 7.499,00 TL fiyatıyla listemizde.
- JBL Tour Pro 3 Wireless Kulakiçi Kulaklık: Bu kategorideki son önerimiz. Gürültü engellemeye sahip bu kulaklık, 14.699,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Prime Üyelerine Özel: Samsung Fırsatı
Prime üyesi iseniz size iyi bir haberimiz var. Karne Günü Fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel Samsung ürünlerde indirimler mevcut.
Samsung indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy Watch 6 Classic: 8.199,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- Samsung Galaxy Z Flip6 Telefon: Katlanabilir yapısıyla ön plana çıkan telefonu satın almak isterseniz şimdi 59.999,00 TL.
- Samsung Galaxy Tab S10+ Tablet: Galaxy AI ile birlikte tasarlanmış olan bu model, 27.699,00 TL'ye düşmüş durumda.
Kutu Oyunları
Teknolojik ürünler ne kadar cazip olsa da karne hediyesi olarak kutu oyunları da iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca kutu oyunları sayesinde ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltırken sosyalleşebilirsiniz de.
Kutu oyunları kategorisindeki indirimlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu: 840,00 TL'ye Amazon'da satılıyor.
- Çözülmemiş Davalar Dedektiflik Suç Çözümleme Oyunu: Cinayet çözme oyunlarına meraklıysanız bu oyun tam size göre. Fiyatı ise 179,00 TL.
- Risk Kutu Oyunu: Ordunuzu kurun, stratejinizi belirleyin, düşmanlarınızın bölgelerini ele geçirin. Oyunu, 1.484,10 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Tabu XL Kutu Oyunu: Kelimeleri 4 farklı şekilde anlatabileceğiniz bu oyun, 1.844,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Fırsatların tamamına göz atmak için de buraya tıklamanız yeterli.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: