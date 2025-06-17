Amazon'da Karne Günü fırsatları başladı! Biz de sizler için telefonlardan tabletlere alabileceğiniz en iyi hediye seçeneklerini derledik!

Bir dönemin daha sonuna geldik! Karne günü, öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığı, ailelerin ise bu başarıyı takdir etmek için küçük sürprizler yaptığı bir zaman. Eğer hala alacağınız karne hediyesine karar vermediyseniz sizi içeriğimize alalım.

Fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Fırsatların tamamına göz atmak için de buraya tıklamanız yeterli.

''Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Tablet

Öğrenciler için hem ders çalışmanın hem de eğlenmenin en iyi yollarından biri tabletler. Size önerdiğimiz tabletler sayesinde ister çizim yapın, ister sevdiğiniz oyunları oynayın, isterseniz de dersleriniz için notlar alın. Hepsi bir arada.

Tablet kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Dizüstü Bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayarlar, öğrencilerin hem okul hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için birebir. Karne günü için hem kullanışlı hem de motive edici bir hediye arıyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Cep Telefonları ve Aksesuarlar

Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar, özellikle öğrenciler için iyi birer hediye olabilir.

Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

JBL Ürünlerinde Sepette %10 indirim

Karne günü gelince indirimler de beraberinde geliyor. Seçili JBL ürünlerinde %10'a varan fırsatlar sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmayın deriz.

JBL indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Prime Üyelerine Özel: Samsung Fırsatı

Prime üyesi iseniz size iyi bir haberimiz var. Karne Günü Fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel Samsung ürünlerde indirimler mevcut.

Samsung indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Kutu Oyunları

Teknolojik ürünler ne kadar cazip olsa da karne hediyesi olarak kutu oyunları da iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca kutu oyunları sayesinde ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltırken sosyalleşebilirsiniz de.

Kutu oyunları kategorisindeki indirimlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

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