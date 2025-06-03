Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hafızalı süngeri, kişiselleştirilebilen 3D kolçakları, özel dokuma kumaşı ve ergonomik tasarımıyla uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan Fab Cyber, %14 indirimi ve 7.698,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

10 metreye kadar kablosuz bağlantı sağlayan Logitech M330, SilentTouch Teknolojisi ile tıklama seslerini %90’dan fazla azaltıyor. 18 ay pil ömrüyle uzun süreli kullanım sağlayan bu mouse, %11 indirimle 553,52 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

21 saat çalma süresine sahip olan Philips TAT3508BK, IPX4 su geçirmezlik sertifikasına ve Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %21 indirimle 2.199,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

3 adede kadar kablosuz cihazı bağlayabileceğiniz set, sessiz tıklama ve yazma özelliğiyle kullanıcıların tercihi oluyor. İnce tasarımı sayesinde kolay bir şekilde taşınabilir olan bu set, 2.155,12 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi cihazlarınızı aynı anda şarj edebileceğiniz Belkin Şarj İstasyonu, MagSafe uyumluluğuna sahip. 15W gücündeki bu cihazı satın almak isterseniz şimdi 3.664,00 TL.

55° görüş alanı ve otomatik ışık düzeltme ile net görüntüler sağlayabileceğiniz kameranın dahili gürültü önleyici mikrofonu bulunuyor. Ayrıca ayarlanabilir klipsi sayesinde bilgisayarınıza takabileceğiniz bu kamera, 1.189,99 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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İki cihazı aynı anda hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz Anker cihaz, iPhone'dan Samsung'a birçok marka ve cihazla uyumluluğa sahip. ActiveShield 2.0 ile sıcaklık kontrolü de yapan bu ürün, 1.044,05 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında son sırada yerini alıyor.

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