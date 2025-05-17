Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 17.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Hafızalı süngeri, kişiselleştirilebilen 3D kolçakları, özel dokuma kumaşı ve ergonomik tasarımıyla uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan FAB V5, 7.699,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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24 inç ekran boyutu, 100 Hz yenileme hızı ve HDR10 özelliğiyle dikkat çeken ViewFinity S6, %7 indirimle 6.799,00 TL'ye düşmüş durumda.

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Uygun fiyatlı yüksek performansa sahip bir gamepad arıyorsanız size Logitech G F310'u önerebiliriz. Standart D-pad'i ile kullanım kolaylığı sağlayan ürünü Big Picture ile eşleştirebilir ve televizyonunuzda kullanabilirsiniz. Gamepad, 592,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Hazır yaz geliyorken göz atmanız gereken ürünlerden biri de vantilatörler. 319,90 TL fiyatıyla listemizde yerini alan Robeve vantilatör, 3 kademeli hız ayarına ve sessiz bir çalışmaya sahip.

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6.1 inç ekrana, iyileştirilmiş çift kamera sistemine ve 512 GB bellek depolama kapasitesine sahip iPhone 13, Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi. Telefonu satın almak isterseniz şimdi 43.999,00 TL'ye satışta.

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Özellikle birden çok cihazınızı şarj etmeniz gereken ortamlarda kullanım için ideal olan Brennenstuhl priz, 8 adet topraklı bölmeye ve 4 adet USB porta sahip. 2 metre kablosu bulunan bu ürün, 2.937,92 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini aldı.

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150 Mbps'ye kadar veri aktarım hızına sahip olan TP-Link adaptör, QSS düğmesi ile yüksek güvenlikli bağlantıyı kolayca kurma imkânı sağlıyor. Ürün, %8 indirimle 319,99 TL'ye düştü.

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Üç modlu bağlantı, düşük profilli GL mekanik anahtarlar ve RGB ışıklandırma ile ön plana çıkan Logitech G515 oyun klavyesi, 5.674,00 TL fiyatı ile listemizin son sırasında yerini alıyor.

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