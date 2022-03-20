Her ne kadar yeterince önlem aldığımızı düşünsek de, her seferinde yeni bir yöntem bulmayı başaran hackerlar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre hackerlar şimdi de 'elektronik sigaraları' hedef alıyor.

Günümüzde hackerların sızabileceği sistemler sadece bilgisayarınızla sınırlı değil. Mesela, kimlik bilgilerinize ulaşmak isteyen hackerlar ev eşyaları gibi şeyleri hackleyerek de bilgisayarınıza ulaşım sağlayabiliyor. Hatta bu işi sadece zevkine, 'eğlenmek' için yapan hackerların bebek telsizlerini hackleyerek geceleri bebekleri korkuttukları bile biliniyor.

Şimdiyse hackerların yeni gözdesi, sigaralara bir alternatif oluşturan ‘elektronik sigaralar’ (e-sigara) olmuş gibi duruyor. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre elektronik sigaralar, siber suç savaş cephesinde hackerların yeni favorisi haline gelmiş olabilir.

E-sigaralar, kötü yazılım barındıracak şekilde değiştiriliyor

E-sigara ve yeniden doldurma kartuşları üreten bir şirket olan EDGE Vaping'den gelen yeni bir rapora göre hackerlar, kişisel bilgisayarlara ulaşım sağlamak amacıyla elektronik sigara cihazlarını kötü amaçlı yazılımları barındıracak şekilde değiştirebiliyor.

Her ne kadar pek çok insan elektronik cihazlarını duvarlardaki prizler aracılığıyla şarj etse de, bazı insanlar bu işlem için USB kabloları aracılığıyla bilgisayarlarını kullanıyor ve bu da elektronik sigaradan sisteminize virüs bulaşması için hackerlara harika bir imkan sağlıyor.

Standart olarak e-sigaralar tipik kötü amaçlı yazılım türlerini barındırmak için yetersiz olan oldukça küçük bir depolama alanına sahiptir. Örneğin, ünlü bir kötü amaçlı yazılım olan WannaCry’ın, ortalama bir e-sigaranın sahip olduğu depolama kapasitesinden 100 kat büyük olduğu söyleniyor. Ancak gel gelelim ki EDGE Vaping, bir hackerın, bir e-sigara cihazının formunu sahibi fark etmeden değiştirmesinin ve cihaza depolama kapasitesini artıracak şekilde ek bir çip eklemesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Bu fikir, bir siber suçlunun bir e-sigarayı, bir klavye gibi geleneksel bir bilgisayar çevre birimi olarak gizleyen bir kod kullanmasının mümkün olduğunu doğrulayan güvenlik uzmanı Ross Bevington tarafından da destekleniyor.

Öte yandan Bevington, tedbirler alındığı sürece böyle bir saldırı gerçekleşmesi olasılığının pek de yüksek olmadığı kanaatinde. Bu konuya dair Bevington, “Tehlikeli yazılımları çalıştırma ve makinenizin en son yazılım güncellemeleriyle güncel olmasını sağlama konusunda daha fazla endişelenmelisiniz" şeklinde kaydediyor.

Bilgisayarımı kötü yazılım bulaşmış e-sigaralardan nasıl koruyabilirim?

Bütün bunlarla birlikte EDGE Vaping, e-sigara gibi zararsız görünen bir cihazın da kötü amaçlı yazılım veya fidye yazılımı için bir araca dönüştürülebileceğini ve bunun herhangi bir cihazı kişisel bir cihaza takarken her zaman dikkatli olunması gerektiğinin bir hatırlatıcısı olduğunu ifade ediyor. Konuya ilişkin olarak EDGE Vaping BT Başkanı Mike Williams, “İnsanlar, bilinmeyen cihazları bilgisayarlarına bağlarken ortaya çıkabilecek risklerin farkında olmalıdır” şeklinde hatırlatıyor.

Williams ayrıca, “Kişisel dosyalara erişmek için elektronik sigara kullanan bilgisayar korsanlarının tehdit seviyesinin düşük olduğunun altını çizmek gerekiyor, ancak yine de elektronik cihazlarla güvenliği sağlamak adına iyi uygulamalar aşılanabilir. Güvenilir cihazlar ve yazılımlar kullandığınızdan emin olun ve yalnızca saygın satıcılardan elektronik sigara satın alın.” ifadelerini kullanıyor.

Bu da demek oluyor ki hackerların elektronik sigaralardan bilgisayarınıza ulaşmasını önlemenin tek yolu, her zaman olduğu gibi bir kez daha cihazlarınızı güvenilir, sağlam virüs karşıtı yazılımlarla korumaktan ve sisteminizi güncel tutmaktan geçiyor. Williams’ın da belirttiği üzere, bilgisayar sistemlerinizin iyi korunduğundan ve elektronik sigara cihazınızı güvenilir bir yerden satın aldığınız sürece korkacak pek de bir şeyiniz yok gibi duruyor. Buna ek olarak elektronik sigara cihazlarınızı USB kablolarıyla bilgisayarınızdan şarj etmek yerine klasik bir şekilde prizlerden şarj etmek de alınabilecek bir diğer önlem.