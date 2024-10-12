Robot süpürgeler artık birçoğumuzun evinin bel kemiği konumunda ve bunu fırsat bilen hackerlar akılalmaz şeyler denemeye başladılar.

Robot süpürgelere yönelik gerçekten hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Daha önce yine aynı marka Ecovacs'ın robot süpürgelerinin hacklenebildiği ve uzaktan komutlar verilebildiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise aynı olup olmadığı bilinmeyen bir yöntemle ABD'nin bazı eyaletlerindeki Ecovacs marka robot süpürge sahiplerinin robot süpürgeleri hacklendi.

Hackerlar, bahsi geçen markanın robot süpürgelerini kontrol altına alarak evdeki evcil hayvanları kovaladı ve robot süpürgenin sahibinde hakaretler yağdırdı.

Olayın mağdurları yaşadıklarını anlattı

Yaşanan olayın mağdurlarından biri olan ve Minnesota'da yaşayan avukat Daniel Swenson, ailesiyle televizyon izlediği sırada robot süpürgesinden "bozuk radyo sinyali" gibi bir ses gelmeye başladığını söyledi. Olayın ardından şifresini sıfırlayıp robotu yeniden başlatan Swenson, bir süre sonra robotun hoparlöründen genç bir erkek sesinin bağırarak hakaretler yağdırmaya başladığını belirtti.

Kaynaklar benzer olayların başka eyaletlerde de yaşandığını aktardı. Los Angeles'ta yaşanan bir başka olayda, bir hacker robot süpürgeyi kontrol ederek evdeki köpeği kışkırtmaya çalıştı ve süpürge aracılığıyla köpeğe bağırıp onu kovalamaya başladı.

Ecovacs ardı arkası kesilmeyen olayların üzerine açıklama yaparak yaşanan saldırıları tespit ettiklerini ve saldırıların kaynağını engellediklerini belirtti. Şirket ayrıca kullanıcıların şifre ve kimlik bilgilerinin hackerlar tarafından toplandığına dair bir kanıt bulamadıklarını ifade etti.

Akıllı ev cihazlarının güvenlik sorunları yeni bir durum değil. İnternet bağlantısı gerektiren bu cihazlar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de zaman zaman hackerların hedefi olabiliyor.

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