Hafıza Kaybına Yol Açan 5 Yiyecek Türü Açıklandı

Harvard Tıp Fakültesi’nden bir doktor, hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek türünü açıkladı. Aşırı tüketildiğinde bu yiyeceklerin hafıza kaybı, depresyon ve bipolar bozukluğa yol açabileceği ifade edilirken alternatif gıdalarla diyetimizi çeşitlendirmemiz öneriliyor.

Tükettiğimiz yiyeceklerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı direkt olarak etkilediği su götürmez bir gerçek. Peki, bazı yiyeceklerin hafızanın zayıflamasına ve odaklanma sorunlarına yol açtığını biliyor muydunuz? Harvard Tıp Fakültesi’nde görev alan Dr. Uma Naidoo, “This Is Your Brain on Food” adlı kitabında yediğimiz yemeklerin beynimiz üzerindeki etkilerini açıklıyor.

Naidoo, tükettiğimiz bazı yiyeceklerin hafızamızı zayıflattığını söylerken ve mümkün olduğunca kaçınılması gereken 5 yiyecek türünü açıkladı.

İlave şekerli gıdalar:

Beynimizin günlük faaliyetleri yerine getirebilmesi için ‘glukoz’ adlı şekere ihtiyaç duyduğunu belirten Naidoo, ilave şeker içeren gıdaların aşırı tüketilmesi durumunda beyinde gereğinden fazla ‘glukoz’ biriktiğini ve bunun da hafızayı zayıflattığını ifade ediyor.

Kızartma yiyecekler:

Belki de okuyanlarımızın çoğu bu başlığı görür görmez haberi terk etmek isteyebilir. Çünkü hepimizin anlaşacağı bir nokta varsa o da kızartma yiyeceklerin mükemmel derecede lezzetli olduğu. Ancak Naidoo, bu alışkanlığın beyin için hiç de sağlıklı olmadığını söylüyor. Yaklaşık 20 bin katılımcıyla yapılan bir testte, aşırı derecede kızartma yiyecekler tüketenlerde öğrenme ve hafıza düzeylerinin düştüğü görülmüş. Bunun sebebi olarak da kızartma yiyeceklerin zamanla damar problemlerine yol açması ve beyne kan akışını azaltması gösteriliyor.

Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar:

Glisemik indeksi yüksek karbonhidratların vücutta şeker ile aynı etkiyi yarattığını söyleyen Naidoo, ekmek, makarna, beyaz pirinç ve patates gibi işlenmiş besinlerin hafıza için zararlı olduğu görüşünde. Bu alanda yapılan bir araştırma, glisemik indeksi düşük karbonhidrat tüketen bireylerin %30 daha az depresyona girdiği tespit edilmiş. Naidoo; yeşil sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ekmekler ve lifli yiyeceklerle daha sağlıklı bir zihne sahip olabileceğimizi söylüyor.

Alkol:

Belki de bu listedeki en az şaşırtıcı olanı alkol. Uzun yıllardır yapılan çalışmalar, aşırı alkol tüketiminin beyin nöronlarında hasara sebep olduğuna ve zamanla hafıza kaybına yol açabileceğine dair bulgular sunuyor. Naidoo, alkol tüketiminin olabildiğince az olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Nitrat içeren yiyecekler:

Özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan ‘nitrat’ olarak bilinen katkı maddesi, aşırı tüketildiğinde kanser, hafıza kaybı ve beyinde hasara yol açabiliyor. Naidoo, yapılan yeni bir araştırmada nitrat tüketiminin bağırsak florasının dengesini değiştirerek bipolar bozukluğa bile yol açabileceğini ifade ediyor.