Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 21.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15.6 inç ekrana sahip MSI bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 144 Hz yenileme hızı ile istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 31.499,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

24 inç ekranı, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan LG monitör, %8 indirim ve 4.399,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden bir diğeri.

Kullanıcı yorumu:

%10 indirimle 6.360,00 TL'ye düşmüş olan Sennheiser mikrofon,; dayanıklı metal kasası, masa üstü standı ve ayarlanabilir kilitleme bağlantısı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İster yayın yapın, ister oyun oynayın bu mikrofon sayesinde sesiniz net ve kesintisiz gidecek.

Kullanıcı yorumu:

13L kapasiteye sahip olan Instant AirFryer, 9 farklı pişirme yöntemiyle hızlı ve lezzetli yemekler yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca ürünün 360° sıcak hava sirkülasyonu ve delikli pişirme tepsileri, yiyeceklerin içini yumuşak, dışını çıtır çıtır yapıyor. AirFryer, %13 indirimle 2.612,50 TL'ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

7200 DPI'a kadar ayarlanabilen Rampage mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. RGB ışıklı tasarımı ile de ön plana çıkan bu mouse, şimdi 500,65 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

3 parçadan oluşan mekanik benzeri piston anahtarları ve 12 milyonu aşan tuş basma ömrü ile oyunlardaki performansınızı iki katına çıkaracak olan MSI klavye, farklı modlarda ayarlanabilen RGB ışıklara sahip. Ürün, %12 indirimle 1.199,00 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

65 inç ekrana ve 4K çözünürlüğe sahip olan Toshiba televizyon; Netflix, Prime Video, YouTube gibi platformları destekliyor. Ürün, 25.999,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Razer’ın bu hızlı şarj standı, PS5 DualSense oyun kolunuzu 3 saatten kısa sürede tamamen şarj etmenizi sağlıyor. USB bağlantısıyla çalışan bu ürün, aşırı ısınma ve kısa devreye karşı koruma sağlarken farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların tercihi oluyor. Ürün, 2.796,70 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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