Alüminyum şıklığı, yapay zeka gücü ve tüm günü çıkaran pil ömrüyle iş ve eğlenceyi bir araya getiren Casper Nirvana S100'e dair merak edilen her şey.

Son Güncelleme: 14 Ekim 2026

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İş takibi, günlük operasyonlar ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını tek bir noktadan yönetmek isteyenler için tasarlanan Casper Nirvana S100; yeni nesil Intel Core Ultra AI işlemcisi, 1.8 kg hafifliğindeki taşıması kolay yapısı ve 8 saati aşan pil ömrüyle mobiliteyi performansa dönüştürüyor.

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35 Bin TL Civarında Bütçeyle Alınabilecek Yapay Zeka Destekli En İyi Laptop Hangisi?

35 bin TL bandında, hem şık hem de yapay zekalı bir iş bilgisayarı arayanlar için 36.955 TL'den başlayan fiyatıyla Casper Nirvana S100 modeli öne çıkıyor. Klavyesinde tek tuşla erişilebilen Microsoft Copilot asistanı barındıran bu modeli rahatça tercih edebilirsiniz çünkü Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemcisi sayesinde ChatGPT ve Midjourney gibi yapay zeka araçlarını yüksek hızda çalıştırıp iş verimliliğinizi artırıyor.

Şarjı En Uzun Süre Giden Laptop Modellerinden Biri Olan Casper Nirvana S100'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Casper Nirvana S100'ün pil ömrü, 54.72Whr kapasiteli akıllı bataryası sayesinde tam şarjla 8 saatin üzerine çıkabiliyor. Sürekli priz aramak istemeyen mobil çalışanlar için oldukça ideal bir seçenek çünkü yolda, ofiste veya kafede çalışırken size uzun süreli kesintisiz bir enerji sağlıyor. Ayrıca alüminyum kasanın ısıyı iyi dağıtması da bilgisayarın serin kalarak pil performansını daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

Çalışmak ve Dizi/Film İzlemek İçin Hem Güçlü Hem Hafif Bilgisayar Önerisi Nedir?

Çalışmak ve yüksek kalitede dizi izlemek için 1.8 kg ağırlığıyla Casper Nirvana S100, gün boyu en rahat taşınabilen iş bilgisayarlarından biridir. Sadece taşınabilir değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor çünkü 16 inçlik FHD IPS ekranı ve 300 NIT parlaklığı ile doğrudan güneş ışığı altında bile net görüntüler veriyor. Üstelik Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörleri sayesinde film izlerken oldukça tatmin edici bir ses deneyimi yaşatıyor.

İş Takibi ve Günlük Operasyonlar İçin En Az Arıza Çıkaran Güvenli Laptoplar Hangileri?

İş takibi ve güvenli kullanım arayanlar için dış yüzeyi birinci sınıf alüminyum alaşımla korunan Casper Nirvana S100 oldukça sağlam ve uzun ömürlü bir seçenektir. Çanta içinde rahatça taşınabilir ve dış kasası günlük darbelere karşı ekstra dirençlidir. Kişisel verilerinizi güvende tutmak da çok pratik çünkü güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusu sayesinde şifre girmeden, tek dokunuşla anında güvenli oturum açabiliyorsunuz.

Casper Nirvana S100 Donanım ve Teknik Özellikleri Neler?

Özellik Casper Nirvana S100 Detayları Ekran 16" 16:10 FHD IPS, 300 NIT Parlaklık İşlemci Seçenekleri 13. Nesil ve Series 2 H (Intel Core Ultra 7 255H AI destekli dahil) Bellek (RAM) 64GB'a kadar DDR5 desteği (8, 12, 16, 24, 32GB 4800MHz) Depolama 250GB, 500GB, 1TB veya 2TB M.2 SSD PCIe Ağırlık ve İncelik 1.8 kg ağırlık, 18.3 mm incelik Batarya 54.72Whr Akıllı Batarya, 8+ Saat Pil Ömrü Güvenlik Güç tuşunda parmak izi okuyucu Yapay Zeka Microsoft Copilot tuşu ve AI destekli işlemci mimarisi Başlangıç Fiyatı 36.955 TL

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana S100, harici bir ekran kartı (GPU) barındırmayıp dahili ekran kartıyla çalıştığı için çok ağır grafik işleme gücü gerektiren profesyonel 3D animasyon süreçleri veya yüksek FPS gerektiren son nesil ağır oyunlar oynamak isteyen rekabetçi oyuncular için uygun bir cihaz değildir. Ayrıca cihazın başlangıç fiyatı 36.955 TL olduğu için bütçesi kesin olarak 32.000 TL'nin üzerine çıkamayacak kullanıcılar için fiyat aralığının biraz üstünde kalabilir.