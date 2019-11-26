Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansı ile dünya çapında yapılan elemelerin ardından, “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Emmy Ödülü’ne layık görüldü. Dizi dünyasının Oscar’ını kazanan Bilginer, bütün Türkiye’yi gururlandırdı. Sosyal medyada Haluk Bilginer’in başarısı hakkında yapılmış yorumları derledik.

2018’de sadece 1 sezon olarak yayınlanan Şahsiyet dizisi, uzun zamandır dünyanın en iyi dizileri arasında gösteriliyordu. Haluk Bilginer’in Agah Beyoğlu karakteri ile Alzheimer hastası bir adamın unutkanlıkla olan sıra dışı mücadelesini aktardığı dizi, değindiği toplumsal sorunlarla uzun süre gündemden düşmemişti.

2019 Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında adaylık elde eden Haluk Bilginer, izleyenlerin psikolojisini derinden etkileyen oyunculuk başarısıyla ödüle layık görüldü. Tarihte ilk kez bir Türk oyuncu Emmy Ödülü’ne sahip olurken sosyal medya kullanıcılarının yorumları, güne böyle bir haberle başlamanın sevincini yansıttı.

65 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer, aşağıdaki açıklamasıyla yaşadığımız gururu kat ve kat artırdı:

İşte Haluk Bilginer'in eşsiz başarısı üzerine sosyal medyada yapılmış yorumlar:

Haluk Bilginer'i ödüle götüren Şahsiyet dizisi fragmanı:

"Emmy Ödülleri" ile Haluk Bilginer'in En İyi Erkek Oyuncu dalında kazandığı "Uluslararası Emmy Ödülleri" arasında ne fark var?

Televizyon dünyasının en köklü ödüllerinden olan Emmy Ödülleri, her yıl ABD'de veriliyor. Ayrıca "Primetime Emmy" ve "International Emmy" olarak iki farklı alanda sahiplerini buluyor. Primetime Emmy Ödülleri olarak bilinen ödüller, sadece ABD'de yayımlanan TV programları, belgesel ve dizilere verilirken, Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD dışındaki projelere veriliyor.

Haluk Bilginer ise Ay Yapım tarafından çekilen ve Puhu TV'de ücretsiz olarak yayınlanan Şahsiyet dizisi ile Türkiye'nin ilk Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Sosyal medyada, aldığı ödülün gerçek Emmy olmadığına dair yapılan yorumlar ise haksız eleştiriden ibaret. Zira Türkiye'de çekilen bir dizi ya da TV programı, sadece Uluslararası Emmy Ödülleri'ne layık aday olabiliyor. Ayrıca internette yayınlanan diziler ve programlar da son yıllarda büyük başarılar elde ediyor.