Moderna BioNTech'ten Daha Fazla Kalp iltihabına Neden Oluyor

Çoğunlukla kalp iltihabı olarak bilinen miyokarditin aşı olduktan sonra ortaya çıkabildiği bilinmekteydi. Yakın zamanda sağlık görevlilerinin açıkladığı veriler ise, bu sorunun daha çok neden olabilen aşıyı bildirdi. Verilere göre Moderna aşısını olan kişilerde miyokardit görülme sıklığı, Pfizer/BioNTech olanlarda görülme sıklığından bir tık fazla.

Aşı yaptırmama nedeni olarak gösterilen durumlardan biri, aşı yaptırdıktan sonra oluşan hafif derecede kalp iltihabıydı. Miyokardit olarak da adlandırılan bu sorun geçiciydi, ancak duruma endişeyle bakan da yok değildi. Aşıların hangisinin miyokardite neden olduğuna dair bir kesinlik yoktu. Ancak şu ana kadar biriken veriler, mRNA aşılarından birinin kalp iltihabına neden olma oranının diğerlerine nazaran daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Kanadalı sağlık görevlileri, aşı olan kişilerin verilerini geçtiğimiz cuma açıklayarak hangi aşının miyokardite neden olmaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı. Verilere göre Moderna aşısı olan kişilerde, Pfizer/BioNTech aşısı olanlara göre daha fazla miyokardit vakası görüldü.

Moderna'nın neden olduğu miyokardit vaka sayısı, bir tık daha fazla

Modernanın neden olma olasılığı daha fazla olan kalp iltihabı, yine aynı verilere göre daha çok gençlerde; 30 yaş altı bireylerde görülüyor. Aşıdan sonra bu rahatsızlığı bildirenlerin çoğu erkek. Ancak DSÖ dahil olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, aşı sonrası oluşan kalp iltihabının oldukça hafif olduğunu ve iyileşmesinin birkaç haftadan fazla sürmediğini belirtiyor. Genelde 2. dozdan sonra oluşan bu geçici sorun, gerekli bağışıklık tepkisinin bir getirisi. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hasta olunduğunda miyokarditin ciddi seviyelerde ve daha sık yaşandığını da hatırlatmakta fayda var.

Kalp iltihabı olarak bilinen miyokardit nedir? Belirtileri neler?

Kalp kası olarak bildiğimiz miyokard, kalbin büyük bir kısmını oluşturmakta. Vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi miyokard da bazı durumlarda, çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilmekte. Virüs, bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve antibiyotik gibi famakolojik ajanlar; kalp iltihabına neden olan faktörlerin üst sıralarında yer alıyor.

Birçok kişi kalp iltihabına sahip olup fark etmeden atlatır. Fark edilirse de bunun nedeni genelde kalp ritminde farklılık, göğüşte ağrı ya da yanma, ateş, eklem ağrısı gibi semptomlardır. Kalp iltihabı her ne kadar sıkıntısız ve kolay geçen bir sorun olsa da, iyileşmesine engel olan bir alışkanlığa sahip olabilirsiniz. Bu yüzden aşı olsanız da olmasanız da kalbinizde hissettiğiniz bir değişikliği kontrol ettirmeniz en iyisi olacaktır.