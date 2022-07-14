Dizi, film, belgesel tüketmek için üye olabileceğimiz, ülkemizde hizmet veren platformların sayısı sürekli artıyor. Peki hangisini seçmeli? Karar veremeyenler için ufak bir inceleme yaptık.

Netflix, Disney+, BluTv, Mubi, Amazon Prime Video, Exxen… Tüm bu platformlar temelde bize aynı şeyi vadediyor; rahatça tüketebileceğimiz bolca kaliteli içerik.

Peki hangi platformlar bu vaadini yerine getirebildi? Hangi türden içerikleri sevenler hangi platformları seçmeli?

Son zamanlarda zor günlerden geçtiği söylenen Netflix'le başlayalım

Netflix'in son aylarda ciddi abone kaybı yaşadığı, bu sebeple bazı projelerine son verirken abonelik planlarında da 'herkesten para alabileceği' değişikliklere gitmeye çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor.

Ülkemizde de özellikle yerli yapımlarının büyük oranda beğenilmemesiyle negatif bir algı yaratan Netflix'e üye olmaya/kalmaya değer mi? Bakalım…

Kaç içerik var? 4500+

4500+ Hangi türler öne çıkıyor? Diziler, reality showlar ve yarışma programları

Diziler, reality showlar ve yarışma programları Üyelik ücreti kaç TL?

Temel üyelik: 37,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 57,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 87,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük

Temel üyelik: 37,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük Standart HD: 57,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük Özel Ultra HD: 87,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük Kimler tercih etmeli?

Netflix'i 'bana izleyecek dizi olsun yeter' diyenler tercih edebilir. Ayrıca eğer yarışmalardan ve reality showlardan keyif alıyorsanız da Netflix'te pek çok seçenek bulabilirsiniz. Fakat bunun dışında diğer türlerde artık platformun yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Örneğin belgesel ve animasyon tarafı epey zayıf.

Netflix'i 'bana izleyecek dizi olsun yeter' diyenler tercih edebilir. Ayrıca eğer yarışmalardan ve reality showlardan keyif alıyorsanız da Netflix'te pek çok seçenek bulabilirsiniz. Fakat bunun dışında diğer türlerde artık platformun yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Örneğin belgesel ve animasyon tarafı epey zayıf. Platform kullanıcı dostu mu?

Netflix'i tüm cihazlarda pek çok kullanıcı dostu özellik ile rahatça kullanmak mümkün.

Ülkemize yeni ve iddialı bir giriş yapan Disney+ ile devam ediyoruz

Disney+ geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yayın hayatına başladı. Başlangıç için içerik sayısı genel olarak biraz yetersiz bulunsa da Marvel, Star Wars, Pixar, Nat-Geo gibi dev markaların içeriklerine yer vermesi sebebiyle avantajlı bir yanı var.

Peki üye olmalı mı, olmamalı mı? Karar sizin…

Kaç içerik var? 1400+

1400+ Hangi türler öne çıkıyor? Animasyonlar, diziler ve belgeseller

Animasyonlar, diziler ve belgeseller Üyelik ücreti kaç TL?

Aylık üyelik: 34,99 TL

Yıllık üyelik: 349 TL

Aylık üyelik: 34,99 TL Yıllık üyelik: 349 TL Kimler tercih etmeli?

Tüm Marvel, Star Wars, Pixar ve Nat-Geo içerikleri ile Disney klasikleri burada. Yani eğer sıkı bir Marvel ya da Star Wars fanı, içindeki çocuğu büyütememiş bir Pixar aşığı, klasik bir Disney animasyonu izlemeye hayır diyemeyecek bir nostalji meraklısı ya da her konuda kaliteli belgesele her türlü varım diyen bir belgesel delisiyseniz Disney+ tam size göre.

Tabii bir de tam ebeveynlere göre çünkü Disney+ ilk izlenimlerime göre çocukların kullanımı için oldukça güvenli, bol seçenekli ve iyi bir platform.

Tüm Marvel, Star Wars, Pixar ve Nat-Geo içerikleri ile Disney klasikleri burada. Yani eğer sıkı bir Marvel ya da Star Wars fanı, içindeki çocuğu büyütememiş bir Pixar aşığı, klasik bir Disney animasyonu izlemeye hayır diyemeyecek bir nostalji meraklısı ya da her konuda kaliteli belgesele her türlü varım diyen bir belgesel delisiyseniz Disney+ tam size göre. Tabii bir de tam ebeveynlere göre çünkü Disney+ ilk izlenimlerime göre çocukların kullanımı için oldukça güvenli, bol seçenekli ve iyi bir platform. Platform kullanıcı dostu mu?

Bu konuda Disney+'ın bazı eksikleri olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak arayüz kullanım açısından basit görünse de kullanıcı dostu özellikler noktasında sıkıntılar var. Fakat size Marvel filmlerini hangi sırayla izlemeniz gerektiğini söylemek gibi tatlı özellikleri de yok değil...

Disney+ fiyatlarını görmek ve üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yerli ve çıkışından bu yana kendi kitlesini oluşturmayı başaran BluTV'ye de bakalım

BluTV yayın hayatına başladığından bu yana piyasada tutunmayı ve abone sayısını da artırmayı başarmış bir platform. Fakat içerikler söz konusu olduğunda, alternatif içerikler arayanlar için süper bir seçenek diyemem.

Yine de içeride özgün içerikler bulmak mümkün. Tabii bir de haliyle en çok yerli yapım da burada. Peki üye olmaya değer mi?

Kaç içerik var? 1200+

1200+ Hangi türler öne çıkıyor? Mini seriler, kısa belgeseller, yerli film ve diziler

Mini seriler, kısa belgeseller, yerli film ve diziler Abonelik ücreti kaç TL?

Aylık üyelik: 34,90 TL

Yıllık üyelik: 274,80 TL

Aylık üyelik: 34,90 TL Yıllık üyelik: 274,80 TL Kimler tercih etmeli?

Yerli dizi ve filmleri sevenler, mini seriler izlemekten keyif alanlar BluTV'yi tercih edebilir.

Yerli dizi ve filmleri sevenler, mini seriler izlemekten keyif alanlar BluTV'yi tercih edebilir. Platform kullanıcı dostu mu?

BluTV'nin kullanıcı arayüzü biraz kafa karıştıcı ve zaman zaman 'kaldığın yerden devam etmek' gibi basit özelliklerde bile sorunlar olabiliyor.

Fiyatıyla rakiplerini gerisinde bırakan Amazon Prime Video'da durum ne?

Amazon'un Prime Video platformu, az sayıda içerik sunsa da içeriklerin kalitesinin yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önce karşılaşmadığınız çok sayıda alternatifle karşılaşma ihtimaliniz yüksek.

Peki üye olmaya değer mi?

Kaç içerik var? 600+

600+ Hangi türler öne çıkıyor? Diziler ve Amazon'a özel konsept içerikler

Diziler ve Amazon'a özel konsept içerikler Abonelik ücreti kaç TL? 7,90 TL (Evet)

7,90 TL (Evet) Kimler tercih etmeli?

Amazon Prime Video üyesi olduğunuzda, Amazon Prime'ın diğer tüm hizmetlerinden (oyun, ücretsiz hızlı kargo vb.) yararlanabiliyorsunuz. Yani öncelikle bu hizmetlerden de yararlanmak isteyenler kesinlikle tercih edebilir.

Bunun dışında da aylık bir bardak çay parasıyla oldukça başarılı diziler izlemekten ve yeni alternatif yapımlar keşfetmekten hoşlanan herkes üye olabilir.

Amazon Prime Video üyesi olduğunuzda, Amazon Prime'ın diğer tüm hizmetlerinden (oyun, ücretsiz hızlı kargo vb.) yararlanabiliyorsunuz. Yani öncelikle bu hizmetlerden de yararlanmak isteyenler kesinlikle tercih edebilir. Bunun dışında da aylık bir bardak çay parasıyla oldukça başarılı diziler izlemekten ve yeni alternatif yapımlar keşfetmekten hoşlanan herkes üye olabilir. Platform kullanıcı dostu mu?

Prime Video'nun arayüz görünümü tasarımsal olarak sizi zamanda geriye götürecekmiş gibi bir his yaratsa da hem sunduğu kullanım özellikleri son derece yeterli, hem de sade ve basit.

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen, üyelerini mutlu edebiliyor mu?

Exxen yayın hayatına ünlü yerli isimlerin yer aldığı ancak ne yazık ki çok da beğenilmeyen bazı projeleri öne çıkararak başladı. Fakat platforma üye çekecek içerikler de yok değil.

Peki ne var, Exxen'e üye olmalı mı? Bakıyoruz…

Kaç içerik var? 200+

200+ Hangi türler öne çıkıyor? Yerli diziler ve spor müsabakaları

Yerli diziler ve spor müsabakaları Abonelik ücreti kaç TL?

Reklamlı üyelikler: Aylık 29,90 TL/ Yıllık 299 TL

Reklamsız üyelikler: Aylık 39,90 TL/ Yıllık 399 TL

ExxenSpor'un dahil olduğu reklamlı paketler: Aylık 69,80 TL / Yıllık 658 TL

ExxenSpor'un dahil olduğu reklamsız paketler: Aylık 79,80 TL / Yıllık 778 TL

Reklamlı üyelikler: Aylık 29,90 TL/ Yıllık 299 TL Reklamsız üyelikler: Aylık 39,90 TL/ Yıllık 399 TL ExxenSpor'un dahil olduğu reklamlı paketler: Aylık 69,80 TL / Yıllık 658 TL ExxenSpor'un dahil olduğu reklamsız paketler: Aylık 79,80 TL / Yıllık 778 TL Kimler tercih etmeli?

Exxen'i maçları kaçırmak istemeyenler tercih edebilir. Bunun dışında bazı başarılı içerikler dışında ne yazık ki izleyecek çok bir şey yok…

Exxen'i maçları kaçırmak istemeyenler tercih edebilir. Bunun dışında bazı başarılı içerikler dışında ne yazık ki izleyecek çok bir şey yok… Platform kullanıcı dostu mu?

Exxen özellikle TV uygulamasında oldukça kısıtlı özellik sunuyor. Fakat arayüzün sade ve kullanımı kolay olduğunu söyleyebiliriz.

'Bana sadece çok iyi filmler verin' diyenlere ilaç gibi platform: Mubi'ye de göz atalım

Mubi, şimdiye kadar göz attığımız platformlardan biraz farklı. Çünkü yalnızca filmler var. Üstelik bu filmler de ana akım filmlerden ziyade büyük yönetmenlerin ödüllü filmleri ile 'sanat sineması' eserlerinden oluşuyor. Haliyle bu platform film aşıklarına hitap ediyor.

Peki üye olmaya değer mi? Bakıyoruz.