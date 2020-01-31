Hangi Realme Telefonlar Android 11'e Güncellenecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, hem Realme X serisi hem de Realme Pro serisinin Android 11 güncellemesini alacağını açıkladı. Yeni nesil işletim sisteminin Eylül 2020 tarihinde yayınlacağı tahmin ediliyor.

Akıllı telefon piyasasının yükselen oyuncularından Realme’nin Hindistan’dan sorumlu pazarlama müdürü Francis Wang, Twitter'da bir kullanıcıya yanıt olarak, Realme X serisinin iki büyük güncelleme alacağını söyledi. Başka bir kullanıcısı ise aynı soruyu Realme Pro özelinde sordu. Wang, her iki serinin de büyük güncellemeleri alacağını söyledi.

Çinli şirketin güncelleme döngüsü, X serisinde Realme X, Realme XT, Realme X2, Realme X2 Pro’yu içerecek. Pro serisinde ise Realme 5 Pro, Realme 3 Pro ve Realme X2 Pro modelleri güncelleme alacak. Realme'nin mevcut güncelleme takvimine ilişkin raporlar, Android 11 güncellemesi önümüzdeki yıl başında çoğu cihaza ulaşacağını işaret ediyor.

"Realme X serisi ve Realme Pro serisi iki büyük güncelleme alacak"

Bu arada Android 10 güncellemeleri çoğu Realme cihazı için yayınlanmaya devam ediyor. Karanlık tema, tüm mesajlaşma uygulamalarında akıllı yanıt, Google Haritalar için gizli mod, kullanıcıların belirli bir süre boyunca bildirim almak istemedikleri uygulamaları seçebilecekleri ‘Odak Modu’ ve gelişmiş ebeveyn kontrolü, yeni yazılım güncellemesindeki öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca Android 10 ile birlikte ekranda üç parmağını aşağıya doğru kaydırarak ekran görüntüsü alabilecekler.

Google’ın Android 11’i ne zaman yayınlayacağı henüz belli değil; ancak şirketin mevcut güncelleme takvimi, Eylül 2020 tarihini işaret ediyor. Yeni nesil işletim sistemi ile ilgili detayların 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Google I/O konferansı sırasında belli olmasını bekliyoruz.