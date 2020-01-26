Realme X50 Pro’nun MWC 2020’de Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Realme’nin birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından merakla beklenen yeni modeli Realme X50 Pro ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth, yaptığı bir soru cevap etkinliğinde takipçilerine “MWC 2020’ye hazırlıklı olun” açıklamasını yaptı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, genellikle orta segment ve bütçe dostu akıllı telefonlarıyla dikkat çekiyor olsa da şirketin amiral gemisi akıllı telefonları da bulunuyor. Realme, geçtiğimiz haftalarda 5G destekli yeni akıllı telefon modeli olan Realme X50’yi duyurmuştu. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan akıllı telefonda bu işlemcinin yanı sıra 6 GB ila 12 GB arasında da RAM bulunuyordu.

Realme Hindistan şirketinin CEO’su Madhav Sheth, YouTube’da yaptığı soru cevap etkinliğinin en son bölümünde yeni bir bilgi paylaştı. Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Realme X50’den daha büyük ve daha iyi bir şeyin geldiğini açıklayan Madhav, hayranlarına heyecan verecek bir açıklamada daha bulundu. Madhav Sheth, Realme hayranlarının MWC 2020 etkinliği için hazırda beklemeleri gerektiğini açıklayarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Realme X50 Pro, MWC 2020’den kısa bir süre sonra piyasaya sürülebilir

Madhav Sheth’in YouTube videosunda yaptığı bu açıklama, akıllara direkt olarak Realme X50’nin bir üst modeli olarak piyasaya sürülmesi beklenen Realme X50 Pro’yu getirdi. Realme X50 Pro isimli akıllı telefon, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olacak. Gücünü Snapdragon 865 işlemciden alması beklenen 5G destekli yeni akıllı telefon, Madhav Sheth’in de açıklamalarına dayanarak MWC 2020’nin başlamasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz günlerde AnTuTu puanları ortaya çıkan yeni akıllı telefon, eğer bu puanlamalar doğruysa marketteki tüm akıllı telefon modellerini sollayarak pazardaki en güçlü akıllı telefon unvanına sahip olacak. Realme, eğer her şey planlandığı gibi giderse Snapdragon 865 işlemciye sahip bir akıllı telefonu 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Eğer planlar doğru çalışmazsa, bu telefon en geç bu yılın ikinci çeyreğinin erken safhalarında piyasaya sürülecek.