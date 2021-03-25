Arabalardaki 'Hararet Göstergesi' Nedir, Neden Yüksek Olur?

Birer sürücü olarak temel görevlerimizden birisi de arabamızla ilgili bazı teknik ve hayati detaylara hakim olmak. Neredeyse her gün direksiyon başına oturduğumuz arabamızın hararet göstergesi de bu hayati detaylardan biri. Bu yazımızda hararet göstergesine dair ana alt başlıklardan söz ediyoruz ve kritik noktaların altını çiziyoruz.

Ulaşımın bel kemiği olan arabalar, milyonlarca birey tarafından her gün aktif olarak kullanılıyor. Fakat birçoğumuz arabamızla ilgili yalnızca nasıl yol kat ettiğini biliyoruz. Birer kullanıcı olarak hem kendimizin hem de arabamızın sağlığı için tamamı olmasa da bazı hayati unsurlara ve araç içi göstergelerine hakim olmak zorundayız.

Bu hayati göstergelerden biri olan hararet göstergesi, arabamızın kas gücü konumundaki motorun sıcaklık değeriyle ilgili bilgi almamızı sağlıyor. Bu göstergenin olması gerekenden yüksek seviyelere çıkması ise önce arabanızın sağlığı için sonra da sizin sağlığınız için pek iyiye işaret değil. Gelin arabanızdaki hararet göstergesinin ne olduğuna, neden yükseldiğine ve yüksek olduğunda ne yapmanız gerektiğine birlikte göz atalım.

Arabalarda yer alan hararet göstergesi nedir?

Fosil yakıtla çalışan tüm arabalarda görmeye alıştığımız hararet göstergesi, genelde kadran ekranında yer alır. Amacı adından da rahatlıkla anlaşılan bu gösterge, arabada bulunan soğutma sıvısının anlık sıcaklığını ölçer ve kullanıcıya iletir.

Kullanıcıya arabada yer alan motorun çok ısındığı durumlarda haberdar etmekle yükümlü olan hararet göstergesi, özellikle yaşça olgun arabalarda özellikle dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda arabada hararet olsa bile göstergenin doğru çalışmamasından dolayı kullanıcı bu durumdan habersiz kalabilir. Bu tip bir durumda motordaki soğutma sıvısı kaynayacağı için kaputun altından gelen duman kullanıcıyı uyarmak için yeterli olacaktır.

Hararet göstergesi neden yüksek veya düşük olur?

Arabada yer alan soğutma sıvısı, göstergeye bilgi akışını sağlayan bir ölçücü ile denetlenir. Bu sıvının yüksek sıcaklığa maruz kalması göstergenin yükselmesine neden olan başlıca sebeptir ancak tek sebep bu değil.

Bazı durumlarda bu sıvının sıcaklığı sorun teşkil etmeyecek seviyelerde olsa bile ölçücünün doğru çalışmaması kullanıcının yanlış alarma geçmesine sebep olabilir. Fakat ölçücüde bir problem yoksa göz atılması gereken başka unsurlar ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki soğutma sıvısının zaman içinde azalıyor olması ve yenilenmemiş olması. Görevi motorun sıcaklığını belli bir aralıkta tutmak olan bu sıvı, ihmal sonucu yenilenmediğinde hararet göstergesini sıklıkla görmek muhtemel.

Hararet göstergesinin yüksek olmasının bir diğer nedeni de olası bir sızıntı. Isınmanın temel nedeni olan soğutma sıvısının kaybı yalnızca bakımsızlıktan ortaya çıkmıyor. Sıvının bulunduğu bölümdeki minik bir çatlak bile bu sıvının olması gerekenden daha hızlı bir şekilde tükenmesine sebep olabilir. Bu da hararet göstergesinin yükselmesi için yeterli bir sebep.

Bir diğer neden ise soğutma sıvısının pompasında ortaya çıkabilecek problemler. Bu pompanın doğru çalışmaması ve contasındaki gevşeme araba için büyük sayılabilecek bir problemdir. Bu tip bir durumda arabanın profesyonel teknik servislerde bakım görmesi en doğru hamle olacaktır.

Hararet göstergesi yüksek olunca ne yapılması gerek?

Arabanın olması gerekenden çok daha fazla ısınması ciddiye alınması gereken bir durum. Hararet göstergesinin yükselmesi durumunda yapılması gereken ilk şey seyir haline son vermek olmalı. Bu noktada birçok sürücünün düştüğü ilk hata, radyatör kapağına hemen müdahele etmeye çalışmak oluyor.

Yapmanız gereken ilk şey, aracınızı güvenli bir yere çekip biraz dinlendirmek olacaktır. Bazen motoru rölantide bırakmak işe yarasa da rölantinin tehlikeli bir derecede ters tepki verdiği durumlar oluyor ve bu da hararetin artmasına yol açıyor. Arabayı kenara çekip en az 15 dakika bekledikten sonra kaputu açabilirsiniz, bu sayede motor daha hızlı soğuyacaktır. Biraz daha bekledikten sonra hararet seviyesini kontrol edin. Sıcaklığı derece ile gösteren bir göstergeniz varsa su 100 derecenin altına indiği zaman radyatör kapağını açın. Eğer sıcaklık hala 100 derece veya üzerindeyse, kapağı açtığınız anda genleşmeden dolayı patlama olacaktır ve kaynar su yüzünden vücudunuzda yanıklar oluşabilir.

Güvenli bir şekilde radyatörü açtınız diyelim, su seviyesi olması gerekenin altındaysa bu hazneye kireçsiz su eklemeniz gerekiyor. Eğer çeşme suyu gibi kirecin bol olduğu bir su eklerseniz aracınız en kısa zamanda tekrar hararet yapacaktır. Su seviyesi olması gereken seviyede ise bu durumda bir kullanıcı olarak yapabileceğiniz şeyler sona eriyor, çünkü büyük ihtimalle termostat tarafında daha ciddi bir problem var. Önerimiz yol yardım çağırmanız ve en yakındaki teknik servise aracınızı götürmeniz olacaktır.

Bu yazımızda arabamızdaki en kritik göstergelerden biri olan hararet göstergesine ve hararet göstergesinin yükselmesi durumunda ne yapılması gerektiğine değindik. Bu tip yazıların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.