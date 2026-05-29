Ferrari Luce Sosyal Medyada Nissan Leaf'e Benzetildi, Nissan'dan Cevap Geldi

Ferrari'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ilk elektrikli modeli Luce, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın merkezine oturdu. Otomobilin tasarımı birçok kullanıcı tarafından Nissan Leaf'e benzetilirken, Nissan cephesinden de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Deniz Şen

Ferrari tarafından tanıtılan ilk tamamen elektrikli model Luce, performansından çok tasarımıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 550 bin euro başlangıç fiyatına sahip olan model, tanıtımın ardından sosyal medyada birçok kişi tarafından Nissan Leaf ile kıyaslandı.

İnternette yapılan benzetmeler kısa sürede büyürken, konuya doğrudan Nissan da dahil oldu. Nissan'ın İrlanda hesabı, Leaf ve Luce'yi yan yana paylaşarak Ferrari'ye göndermede bulunan bir mesaj yayımladı.

Nissan: ''Gurur duyuyoruz''

Motor1'in aktardığı bilgilere göre Nissan, Leaf tasarımının Ferrari'nin yeni elektrikli modelinde görüldüğünü söyleyen yorumlara 'gurur duyduklarını' belirtti. Markanın sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Elbette iki model arasında fiyat ve konumlandırma açısından devasa farklar bulunuyor. Ferrari Luce yaklaşık 550 bin euro seviyesinden satışa sunulurken, Nissan Leaf'in başlangıç fiyatı bunun çok altında kalıyor. Buna rağmen özellikle aracın genel silueti ve bazı tasarım detayları sosyal medyada benzerlik tartışmalarını beraberinde getirmiş durumda.

Ferrari'nin elektrikli geleceğini temsil eden Luce, teknik özellikleriyle dikkat çekse de şimdilik tasarımıyla konuşulmaya devam edecek gibi.

