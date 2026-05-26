Ferrari, tarihindeki ilk tamamen elektrikli otomobili Luce modelini resmen tanıttı. 1.050 beygir güç, 530 km menzil, 2,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma ve Jony Ive imzalı tasarımıyla gelen otomobil, daha şimdiden hayranları ikiye bölmüş durumda.

Ferrari, otomobil dünyasının uzun zamandır beklediği o adımı sonunda attı. İtalyan devinin ilk tamamen elektrikli otomobili Ferrari Luce, resmen karşımıza çıktı. Ancak Luce, yalnızca “elektrikli Ferrari” olduğu için değil, tasarımıyla da markanın bugüne kadar alıştığımız tüm kalıplarını kırdığı için gündeme oturdu.

Çünkü bu otomobil, klasik uzun kaputlu ve yere yakın Ferrari silüetinden epey farklı. Beş koltuklu yapısı, hatchback’e yaklaşan gövdesi, kocaman cam kabini ve fütüristik çizgileriyle Luce; bazılarına göre cesur bir gelecek vizyonu, bazılarına göreyse “Ferrari ruhundan uzak” bir otomobil.

Ferrari Luce, markanın bugüne kadarki en tartışmalı otomobili olabilir

Ferrari Luce’un tasarımında markanın kendi ekibine eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve Marc Newson’ın kurduğu LoveFrom da eşlik etti. Bu yüzden aracın hem dışında hem de içinde Apple ürünlerinden alıştığımız sade, pürüzsüz ve “az ama öz” tasarım anlayışını görmek mümkün. Yani Luce, bildiğimiz Ferrari’lerden oldukça farklı bir karaktere sahip.

Aracın ön camı kaputla neredeyse tek parça gibi birleşiyor, silecekler ise ön camın altında değil A sütunlarının yanlarında duruyor. Arkadan menteşeli kapılar, önde 23 ve arkada 24 inçlik dev jantlar, siyah cam yüzeyler ve alışılmışın dışındaki oranlar, Luce’u ilk bakışta Ferrari olarak tanımayı bile zorlaştırıyor.

Özellikleri

Özellik Motor 4 elektrik motoru Güç 1.050 bg 0-100 km/s 2,5 saniye 0-200 km/s 6,8 saniye Azami hız 310 km/s Batarya 122 kWh Elektrik mimarisi 800V Menzil 530 km Hızlı şarj 350 kW’a kadar Ağırlık 2.260 kg Koltuk sayısı 5 Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş Jantlar Önde 23 inç, arkada 24 inç

Elektrikli Ferrari diye performanstan ödün verildi sanmayın

Ferrari Luce’un her tekerleğinde ayrı bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede otomobil, gücü dört tekerleğe çok daha hassas şekilde dağıtabiliyor. Ferrari’nin yeni araç kontrol sistemi de tork, süspansiyon ve yol tutuş ayarlarını anlık olarak düzenleyerek sürücüye klasik Ferrari hissini elektrikli bir altyapıyla sunmayı amaçlıyor.

Luce’un en ilginç taraflarından biri de direksiyon arkasındaki kulakçıklar. Bunlar vites değiştirmiyor çünkü araçta geleneksel anlamda vites yok. Bunun yerine sağ kulakçık gücün ne kadar agresif verileceğini, sol kulakçık ise rejeneratif frenleme yani enerji geri kazanım seviyesini ayarlıyor.

Ferrari, elektrikli otomobil sesi konusunda da farklı bir yol seçmiş

Elektrikli Ferrari denince akla gelen ilk sorulardan biri elbette “Peki bu araba nasıl ses çıkaracak?” oluyor. Ferrari burada yapay V12 motor sesi kullanmak yerine çok daha ilginç bir sistem geliştirmiş. Arka aksa yerleştirilen özel bir sensör, elektrik motorlarının gerçek titreşimlerini algılıyor.

Bu titreşimler daha sonra işlenip güçlendirilerek kabine ve dışarıya aktarılıyor. Yani Luce’un sesi tamamen bilgisayarda oluşturulmuş sahte bir motor sesi değil. Ferrari bunu elektrikli gitar mantığına benzetiyor. Ses bazı sürüş modlarında duyuluyor, isteyen sürücüler tarafından kapatılabiliyor.

İç mekânda Apple etkisini hissetmemek pek mümkün değil

Ferrari Luce’un iç mekânı, dev ekranlarla doldurulmuş modern otomobillerden biraz farklı. Burada daha çok fiziksel düğmeler, metal yüzeyler, cam detaylar ve OLED göstergeler öne çıkıyor. Yani Ferrari, “her şeyi ekrana atalım” demek yerine sürücünün gerçekten dokunabileceği kaliteli kontrol parçalarına odaklanmış.

Direksiyon geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş ve birçok ayrı parçadan oluşuyor. Orta ekran sürücüye ya da yolcuya doğru dönebiliyor. E Ink destekli anahtar, Corning cam detaylar, 21 hoparlörlü güçlü ses sistemi ve özel grafik arayüzü de Luce’un kabinini sıradan bir elektrikli otomobilden çok daha özel hâle getiriyor.

Ferrari Luce fiyatı ve çıkış tarihi

Ferrari Luce, yalnızca gösteriş amaçlı hazırlanmış sınırlı bir konsept değil. Doğrudan Ferrari ürün gamına katılacak seri üretim bir model olacak. Avrupa’da siparişlerin açıldığı belirtilirken otomobilin başlangıç fiyatının yaklaşık 550 bin euro seviyesinde olduğu açıklandı. Bu da yaklaşık 640 bin dolar anlamına geliyor.

Üretimin 2026 sonunda başlaması, ilk teslimatların ise 2027’de yapılması bekleniyor. Ferrari, Luce ile tamamen elektrikliye geçmiyor; bu otomobili benzinli ve hibrit modellerin yanına ekliyor. Yani marka için Luce, “her şeyi değiştiriyoruz” mesajından çok “Ferrari elektrikli çağda da Ferrari kalabilir” mesajı taşıyor.

Peki sizce bu gerçekten bir Ferrari gibi görünüyor mu?

Ferrari Luce’un tartışılmasının ana nedeni aslında elektrikli olması değil. Asıl mesele, aracın Ferrari denince akla gelen klasik tasarım dilinden epey uzaklaşması. Kimileri bu tasarımı cesur ve geleceğe dönük bulurken kimileri de Luce’un Ferrari logosu olmasa markayla bağ kurmanın zor olduğunu düşünüyor.

Yine de ortada inkâr edilemeyecek bir gerçek var: Ferrari, ilk elektrikli otomobilini “normal bir Ferrari’nin elektriklisi” gibi tasarlamamış. Luce; tasarımı, iç mekânı, ses sistemi ve dört motorlu altyapısıyla elektrikli otomobillerin performans dünyasında nasıl bambaşka bir yere taşınabileceğini göstermeyi hedefliyor.