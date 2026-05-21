Toyota'nın Afrika'da popüler olan Starlet modeli Global NCAP çarpışma testlerine girdi. Araç, pek görülmeyen bir şekilde testlerden 0 yıldız alarak tamamen güvensiz ilan edildi.

Bir otomobil satın almadan önce ilk dikkat edilen şeylerden biri güvenliktir. Burada da NCAP testleri öne çıkar. NCAP testlerinde çarpışma testleri gibi işlemler yapılır ve araçlar, yolcu ve sürücü güvenliği başta olmak üzere birçok değerlendirmeden sonra 0’dan 5 yıldıza kadar puan alırlar. 5 yıldız en güvenlisidir.

Şimdi ise dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota’nın bir modeli Global NCAP testine girdi. Özellikle Afrika pazarında popüler olan Starlet isimli model, testlerde eşi benzeri pek görülmemiş bir sonuç aldı.

Starlet modeli, tartışma testlerinden 0 puan aldı!

Toyota, güvenliğe önem veren markalardan biri olarak kabul edilir. Zaten çoğu modeli de testlerde 4-5 yıldız almayı başarır. Ancak Starlet için aynı şeyi görmüyoruz. Öyle ki otomobil, çarpışma testlerinde yetişkin yolcu koruması için şok edici bir şekilde 0 yıldız almış.

Suzuki Baleno’nun ikizi olarak da bilinen Starlet’in giriş versiyonu, Global NCAP testine sokuldu. Elektronik denge kontrolü ve standart sunulan çift ön hava yastığı gibi önlemlere rağmen araç, darbe anında ciddi zaaflar sergiledi. Organizasyona göre hem ayak boşluğu alanı hem de genel gövde bütünlüğü dengesiz çıktı. Yan darbe testi ise tam bir felaketti. Yan hava yastıklarının olmaması baş, göğüs ve karın korumasının yetersizliği aracın tamamen sınıfta kalmasına neden oldu.

Araç, yetişkin koruma testinde sıfır puan alarak pek görülmeyen bir sonuca ulaştı. Çocuk koruma testinde ise 29,33’lük düşük bir puan ile 3 yıldız alabildi. Global NCAP yetkilileri, bu şok edici sonuçların Güney Afrika’nın en popüler modellerinden olan Starlet için ciddi endişe verici olduğunu belirtti.

Markadan da konuya ilişkin açıklama geldi. Toyota, NCAP’te test edilen aracın Güney Afrika’da mevcut olan Starlet’i temsil etmeyen, eski bir model olduğunu aktardı ve endişeye gerek olmadığını belirtti. Starlet’in yeni güncellenmiş versiyonu yan, baş ve gövde hava yastıklarıyla birlikte geliyor. NCAP’ın o versiyonu da yakında test etmesini bekliyoruz.