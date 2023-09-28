Harry Potter serisinin sevilen karakterlerinden Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon, hayatını kaybetti. Gambon, 82 yaşındaydı...

En çok da Harry Potter hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü seride Albus Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Sevilen oyuncu 82 yaşındaydı...

Bir süredir sakin bir hayat yaşayan Michael Gambon, en son zatürre hastalığına yakalanmış ve bundan kaynaklı olarak da hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun ailesi, bugün yaptığı açıklamada Gambon'un hayatını kaybettiğini duyurdular. Usta oyuncunun cenaze törenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Albus Dumbledore ile çok sevilmiş olsa da onlarca yapımda yer almıştı

Michael Gambon'un canlandırdığı karakterlerin en ünlüsü hiç şüphesiz Albus Dumbledore'du. Ancak 50 yıldır sektörün içerisinde olan Gambon, Jules Maigret ve Philip Marlow gibi karakterlerle de çok sevilmişti. Merak edenler için açıklayalım; Michael Gambon, kariyerine İngiliz Ulusal Kraliyet Tiyatrosu bünyesinde başlamıştı.

Biz de Webtekno ekibi olarak, tüm Harry Potter hayranlarına başsağlığı diliyoruz...