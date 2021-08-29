Nadir Harry Potter Kitabı, 110 Bin Dolara Satıldı

Daha önce de yüksek meblağlara satışlar gerçekleştiren Harry Potter serisinin satışlarına bir yenisi eklendi. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 1997 yılında gerçekleştirilen ilk basımına ait bir kitabı, müzayedede 110,000 dolara satıldı.

Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisinin filmleri kadar kitapları da oldukça popüler. Bunun en büyük kanıtı, Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının ilk basımının İngiltere/Leyburn’de düzenlenen bir müzayadede 110,000 dolardan yüksek bir fiyata satılmış olması.

1977 yılının ciltli ilk basımına ait olan kitap Nottingham’da bir kitapçıdan alınmış ve kitapta J.K Rowling’in ismi “Joanne Rowling” olarak verilmiş. Çeşitli haritalardan, el yazmalarından ve kitaplardan oluşan müzayadede toplam 357,000 dolarlık satış yapıldı. Kitaplar arasında 1660 yılına ait bir İncil de var.

Kitabın en fazla 41,000 dolara satılması bekleniyordu:

Nadir bulunan bu ilk basımın 27,000 ile 41,000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu ancak 110,119 dolara (80,000 Sterlin) satıldı. Bu fiyat, Rowling’in kitaplarının ilk basımları için verilen en yüksek meblağlardan biri.

2013’te 20’den fazla orijinal çizim ve not içeren bir ilk basım kitap 228,000 dolara satılmıştı. Yeni dünya rekoru ise 2017 yılı Kasım ayında, ilk kitabın ilk basımı 139,000 dolara satılarak kaydedilmişti. Antika Potter satışları arasında Rowling’in Ozan Bard’ın Hikayeleri adlı kitabının deri ciltli, el yazması ve illüstrasyonlar içeren kitabının 2007 yılında 3,98 milyon dolara satılmış olması bulunuyor.