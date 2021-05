Harry Potter evreni bize pek çok şey kattı. Bugün sizlere Harry Potter'da yer alan 5 hayat dersini listeleyeceğiz. Bu hayat derslerini ise filmlerde yer alan repliklerle destekleyeceğiz.

Harry Potter denildiğinde aklınıza ne geliyor? Şahsen benim için Harry Potter bir yol arkadaşı. Çocukluğumuzda yolculuğuna katılıp, Harry ve arkadaşlarıyla birlikte büyüyüp kendi yolumuzu çizdik. Harry Potter evreninde her karakterin yeri ayrıdır. Hepsinin iyi yönleri vardır. Öylesine eşsiz bir seridir ki son ana kadar nefret ettiğimiz karakterlere günün sonunda en büyük saygıyı sunabiliriz.

Bugün sizlere Harry Potter evreninin bizlere kattığı, defalarca izlemiş olmamıza rağmen canımız her sıkıldığında yeniden izlememizi sağlayan şeylerden bahsedeceğiz. Harry Potter'ın bize kattığı pek çok şey bizler için hayat dersi niteliği taşıyor. Hadi gelin sizlerle güzel bir Harry Potter yolculuğuna çıkalım.

Not: İçeriğimizde Harry Potter'la alakalı bol spoiler yer almakta. Eğer kitapları okumayıp filmleri de izlemediyseniz önce gidip bu özel seriyi izlemenizi öneriyorum.

Harry Potter'ın bize kattığı hayat dersleri

En kötü şey bile arkadaşlarınla güzelleşebilir

Harry Potter'ın bize kattığı en önemli ders arkadaşlığın önemiydi. Harry; kendi dünyasının en güçlü düşmanı karşısına çıktı ve yendi, ancak bunu yaparken yanında Ron ve Hermione başta olmak üzere Neville'den Luna'ya sayısız arkadaşı vardı. Tüm bu arkadaşları Harry'nin daha güçlü olmasını sağlamış, yolculukta hiçbir zaman ışıksız kalmamıştır. Bu önemli konuyla ilgili birkaç repliği de hemen şöyle sunuyorum.

"Ne kadar birleşirsek o kadar güçlü, ne kadar bölünürsek o kadar zayıf oluruz." Albus Dumbledore

"Arkadaşlarla olmak için ne hoş bir yer" - Özgür cin Dobby

"Zayıf olan sensin. Sevgiyi ya da arkadaşlığı asla bilemeyeceksin ve ben senin için üzülüyorum." - Harry Potter (Voldemort'a söylüyor)

(Voldemort'a söylüyor) "Düşmanlarınıza karşı çıkmak cesaret gerektirir. Fakat dostlarınıza karşı durmak daha büyük bir cesaret ister." Albus Dumbledore

"Önümüzde bir savaş varsa bile, Voldemort'un sahip olmadığı bir şeye sahibiz. Uğruna savaşmaya değer bir şeye." Harry Potter

Kelimelerin gücü asla küçümsenemez

Bu hayatta güçlü olmanızı sağlayacak pek çok şey vardır. Harry Potter evreninde bu büyüdür, ancak büyüden bile daha güçlü bir şey vardır: Kelimeler. Kelimeler değil midir binlerce insanı tek bir ağızdan bağırtarak savaşlar çıkartan. Eğer bu güç, doğru kullanılırsa insanın elindeki en önemli koz olur. Harry Potter evreni de bunu bize göstermiştir. İşte bu özel evrende kelimelerin gücünü bize gösteren bazı replikler:

"En güçlü büyülerimiz sözlerimizdir. Hem inciten hem de iyileştiren sözlerimiz." - Albus Dumbledore

"Şüphen varsa, kütüphaneye gideceksin" - Hermione Granger

"Kelimeler bana kalırsa her zaman sınırsız bir büyü kaynağımız olagelmiştir. Hem insanı yaralayabilir hem de iyileştirebilirler." - Albus Dumbledore

"Her şeyin gerçek adını söyle. Bir şeyin adından korkarsan kendisinden daha çok korkmaya başlarsın." - Albus Dumbledore

Bir insanın kötü görünmesi her zaman kötü olduğu anlamına gelmez

Bazı insanlar vardır. Yaptıkları her şeyi bizim kötülüğümüz için yapıyorlarmış gibi görünürler. Hatta "bizce" öyle şeyler yaparlar ki kendilerinden nefret ederiz. Mesela ergenlik çağlarımızda ailemiz uzak yerlere gitmemize izin vermedi diye günlerce odamızdan dışarı çıkmayıp onlara kızarız. Bizden nefret ettiklerini düşünürüz. Özgürce yaşamamıza izin vermediklerini...

İşte Harry Potter'da öğrendiğimiz şey bunun her zaman doğru olmadığı oldu. Bazen insanlar yaptıkları şeylerle bize çok kötü görünebilir, ancak unutmamamız gereken bir şey var. Her kötünün içinde iyilik, her iyinin içinde de kötülük vardır. Bize her kötü görünen insan kötü olmayabilir, aslında çok büyük fedakarlıklar sunmuş olabilir. Harry Potter'ın evreninde bu örneği çok kez gördük, ancak en somut örnek elbette Severus Snape'dir.

6. filme kadar kendisini gıcık öğretmen olarak gördüğümüz Snape, daha sonrasında Dumbledore'u öldürüp tamamen kötü tarafta yer almıştı. Son filmde ise bu efsane profesörün hayatını, neden bunları yaptığını öğrendiğimizde aslında ne kadar güçlü bir insan olduğunu görüyoruz. Bu hayat dersiyle ilgili Harry Potter'ın bize kattığı repliklerden bazıları şunlar:

"Hepimizin içinde hem aydınlık hem de karanlık bir taraf vardır. Önemli olan hangisini seçtiğimizdir. Bizi biz yapan budur." - Sirius Black

"Her zaman." - Severus Snape (O ne içten bir kelimedir öyle. Severus'un bu zamana kadar yaptığı her şeyi doğru bir şekilde öğrendiğimiz sahnede Snape'ın Harry'nin annesine hissettiği aşkı ifade ettiği anda söylenen tek bir kelime. Sözler bu noktada kifayetsiz kalır.)

Seçimler hayatımızı belirler

Harry Potter evreninden öğrendiğimiz bir diğer şey ise seçimlerin önemi olmuştur. Yaptığımız bazı seçimler, iyi veya kötü bir insan olduğumuz gibi daha pek çok varyasyona olanak tanıyabilir. Harry Potter'ın bizlere bu konuda aktardığı bazı replikler şunlar:

"Asıl önemli olan birinin nasıl doğduğu değil, nasıl büyüdüğüdür." - Albus Dumbledore

"Kayıtsızlık ve ihmal, çoğu zaman düpedüz sevmemekten daha fazla hasar yaratır." - Albus Dumbledore

"Sorun şu ki insanlar daima kendileri için en kötüsünü seçmek gibi bir huya sahipler." - Albus Dumbledore

Harry Potter, ilhamların da bol olduğu bir evrendir

Harry Potter, bu saydığımız tüm hayat derslerine ek olarak bizlere sayısız konuda ilham verdi. Dumbledore başta olmak üzere birbirinden önemli karakterlerin bizlere aktardığı öğütler hayatımızın bazı noktalarında hep yanımızda oldu. Bu öğütler bazen hayatın daha eğlenceli olmasını önerirken bazen de daha zeki olmamız için çalışmamızı sağladı. Harry Potter evreninde geçen birbirinden iddialı ilham içeren repliklerden bazıları ise şunlar:

"Biraz risk olmadan hayatın ne tadı olur?" - Sirius Black

"Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutmayın." Albus Dumbledore

"Bir adamın nasıl biri olduğunu anlamak istiyorsan, kendisiyle eşit olanlara değil, astlarına nasıl muamele ettiğine bak." - Sirius Black

"Sınır tanımayan bir zeka, en büyük hediyedir insana." - Rowena Ravenclaw

Harry Potter; 7 kitabı ve 8 filmiyle bizleri hafızalarımızdan kolay kolay çıkmayacak bir yolculuğa götürdü. Bu yolculukta bize kattığı şeyler de bir hayli fazla. Bu güzel yolculukta Harry Potter evreninde geçen ve bu içerikte yer almalıydı dediğiniz replikler var mıdır? Öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.