Hastaneye gitme isteğini bile azaltabilen bu rahatsız edici koku, daha içeri adım atar atmaz kendini belli eder. Peki neredeyse her hastanede duyulan bu kokunun sebebi nedir?

Akla ilk olarak temizlik malzemelerinden yayılan kimyasalların neden olabileceği gelse de bu kokunun kaynağı başka bir kimyasal olan "iyodoform"dur.

Kimyasal formülü CHI3 olan iyodoform; soluk sarı, uçucu, nüfuz edici ve kristalimsi bir antiseptiktir. Tatlımsı bir tada sahiptir. Eskiden daha sık kullanılırken artık daha etkili antiseptikler çıktığı için kullanımı azalmıştır.

Hastanelerde ve kliniklerde hafif dezenfektan olarak kullanılır.

Karbon, hidrofen ve iyotun birleşiminden oluşan iyidoform; yaralarda, çürüklerde, yanıklarda ve deri enfeksiyonlarında antiseptik olarak da kullanılır. Kokusu her ne kadar rahatsız etse de diğer dezenfektanların aksine daha hafif kokar.

Yanlışlıkla yutulması durumunda da diğer antiseptiklere kıyasla daha güvenlidir.

Deride kullaıldığında bakterileri öldürür. İyot salınımını sağlayarak antiseptik olarak iş görür. Böcek larvalarını, kurtçukları, bakterileri, fungiyi daha etkili öldüren antiseptik ve dezenfektanlar çıktığı için kullanımı azalmıştır. İlaç üretiminde yardımcı madde olarak hâlâ kullanılmaktadır. Etanol veya aseton, iyot ve alkali ile yapılır.

Serumlardan yayılan B vitamini kokusu da bu kokuya eşlik ederek o meşhur hastane kokusunu oluşturur.