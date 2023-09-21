Korku filmlerinin olmazsa olmazı “hayaletli evler”, aslında boş bir korku ögesine dayanmıyor. Peki herkesin ortak gördüğü bu silüetler gerçek mi, yoksa bambaşka bir açıklaması olabilir mi?

2 çocuklu aile, geçmişlerini geride bırakıp çok mutlu olacaklarını düşündükleri bir eve taşınır, koliler boşaltılırken henüz emin olunamayan ufak tefek huzursuzluklar başlar ve zamanla evin hayaletli olduğu ortaya çıkar. Hepimizin alışık olduğu bir senaryo, değil mi?

Aslında bu senaryo, öylesine ortaya atılmış bir korku unsuru değil. Hatta bilimsel bir açıklaması bile var. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabildiğini öğrendikten sonra korku filmi izlerken daha rahat olabilirsiniz…

İlk olarak, ülkemizde hayaletli olduğuna inanılan bir yerle başlayalım…

Özellikle Türkiye’deki efsanelerde paranormal olaylara ve kişilere sık sık rastlıyoruz. Hatta bu öyküler, o bölgenin kültürel mirası bile olabiliyor. Bunlardan biri ise “Hayaletli Gölcük Evleri”.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Gölcük köyü, perili ya da hayaletli olduğu efsaneleriyle biliniyor. Köylüler, köyün içindeki eski evlerle ilgili çeşitli öyküler anlatıyor. Söylenene göre o evlerde, hayaletler yaşıyor ve ara sıra görünüyorlar.

Eski evler, karbonmonoksit barındırmaya oldukça müsait.

Eski evlerde çoğunlukla, eski havalandırma ve ısıtma sistemleri bulunuyor. Böylece karbonmonoksit birikimi oluşabiliyor. Renksiz ve kokusuz olan karbonmonoksit gazı, kolayca fark edilmeyebiliyor.

Karbonmonoksit, yüksek miktarda solunduğunda ise vücudun oksijen taşıma işlevini engelliyor. Vücuda oksijen taşınmadığında ortaya; bulantı, kusma, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, bilinç kaybı, halüsinasyon görme gibi semptomlar çıkabiliyor.

Bilim, sözde hayaletleri karbonmonoksitle açıklıyor.

Bu semptomların sonucunda paranormal olaylar yaşandığını düşünmek, tuhaf sesler duymak, eşyaların hareket ettiğini sanmak veya doğaüstü varlıklar görmek gayet olası. Hatta semptomlara bilinç kaybı da eklenirse her şey daha korkutucu bir hâl bile alabilir!

Toksikolog Albert Donnay'ın söylediğine göre eski evlerde kolayca rastlayabileceğimiz gaz lambaları ve eski duvar kağıtları da karbonmonoksitin birikmesine neden olabiliyor.

Tüm bu bilgileri öğrendiğinize göre artık eski evlerin konu olduğu filmleri daha rahat izleyebilirsiniz...

Hayaletli evlerle ilgili dizi önerisinde bulunacak olursak:

The Haunting: Tepedeki Ev

The Haunting: Bly Malikânesi