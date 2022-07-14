Yangınlarda Uygulanacak‘Hayat Kurtaracak’ Önlemler

Her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan yangınlardan korunmak için alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.

Son yıllarda ülkemiz başta olmak üzere dünyanın her yerinde yangınlar büyük bir hızla artmaya başladı. Bu yangınların ortaya çıkışının en başında da küresel ısınma, dikkatsizlik ve yangın söndürme ekipmanlarının yetersizliği geliyor. Ancak çevremizi yangınlardan ve yangın tehlikelerinden korumak da yine bizlere kalıyor.

Tabii yangınların türüne göre bu yangınlara müdahale etme şekilleri değişebiliyor. Biz de sizin için yangından nasıl kaçınabileceğinizi ve yangın anında neler yapabileceğinizi sıraladık. Gelin hep birlikte daha iyi bir dünya ve daha güvenli bir hayat için yapabileceklerinize bir göz atalım.

Tabii ki önceliğiniz eviniz

En temel yaşam alanınız olan evinizde yangın çıkmasını önlemek aslında hiç de zor değil. Tabii ki dikkat etmeniz gereken şeylerin başında elektrikli aletler geliyor. Evde sürekli olarak kullanmasınız bile bir yerlerde duran elektrik aletlerinizin kablolarını ve pillerini düzenli olarak kontrol edin. Eğer kablo hasar almışsa kabloyu kendiniz onarmak yerine profesyonel yardım alın ya da kullandığın elektronik aleti değiştirin. Su ısıtıcısı, elektrikli ocak ve benzeri ısı veren cihazların kolay yanabilecek nesnelerin yakınında çalışmamasına da dikkat edin.

Evinizde dekoratif amaçlı mum ve kandil gibi nesneler kullanıyorsanız, bu nesnelerin de birbirlerinden ve kolay yanabilecek nesnelerden yeterince uzak olduğundan emin olun. Eğer kullanmayacaksanız mumları söndürün.

Eğer evinizde sigara içiyorsanız, yatağınızda ve uykuya dalacağınız yerlerde sigara içmeyin. Dünyanın pek çok yerinde yangınlar genellikle uyurken unutulan sigaralardan kaynaklanıyor.

Evinize ve çocuğunuzun odasına mutlaka yangın dedektörü koyun. Unutmayın ki çocuklar yangın başlattıklarında bunu ailelerine açıklamaktan korktukları için genelde ufak tefek yangınları kendileri söndürmeye çalışır ve başarısız olur. Ayrıca çakmak, kibrit gibi nesneleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

Ormanlarda ve parklarda da dikkatli olmanız gerekli

Konu dünyamızın akciğerleri olan ormanlar olunca tabii ki çok daha dikkatli olmalıyız. Özellikle ormanlar ve mesire alanlarında mangal yaparken dikkatli olmalısınız. Bıraktığınız mangal külleri tam sönmemiş olabilir. Yine aynı şekilde doğaya bıraktığınız sönmemiş sigara izmaritleri de devasa bir orman yangınının kıvılcımı olabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek ve yeni yeni başlayan yangınlara müdahale edebilmeniz için aracınızda ve yanınızda küçük ya da orta boy yangın söndürme tüpleri taşıyın. Tüplerin son kullanım tarihlerini de sık sık kontrol etmeyi unutmayın.

Kimi zaman ormanda ve parklarda yapılan pikniklerin ardından ortada bırakılan çöplerin içindeki cam şişeler kırılabiliyor ve bu kırıklar güneş ışığının yangına sebebiyet vermesine neden olabiliyor. Bu nedenle de çöplerinizi mutlaka çöp kutularını atmalısınız.

Peki yangınlara kolayca nasıl müdahale edebilirsiniz

Ufak ve orta çaplı yangınlardan aslında çok kolay yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Öncelikle suyun pek çok yangını tamamen söndürmediğini ve yangınlara müdahale etmenin en etkili yolunun alevin oksijenle temasını tamamen kesmek olduğunu unutmayın.

Küçük çaplı yangınlarda ıslak bir battaniye ve örtü gibi kalın kumaşları alevin üzerine tamamen örtebilirsiniz. Bu sayede oksijen ile teması kesilen alev saniyeler içerisinde sönecektir. Tabii ki bu işlemi yaparken etrafınızda kolay yanabilecek ve patlayıcı nesnelerin olmamasına dikkat edin.

Daha büyük yangınlar için ise aracınızda ve evinizde mutlaka yangın söndürücü ve ‘yangın bombası’ bulundurun. Yangın bombası, top boyutunda bir ‘bombadır’. Bu bombayı alevlerin arasına attığınızda bomba patlar ve bu sayede yangını uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Acil durumlarda bu tarz nesneler acil durumlarda çok kullanışlı olabilir. Yine aynı şekilde piknik ya da mangal yapmaya gittiğinizde her ihtimale karşı küçük de olsa bir yangın söndürücüyü yanınızda taşımak sizin ya da başkalarının neden olduğu küçük çaplı yangınların büyümesinin önüne geçebilir.

Tabii ki bir yangın gördüğünüzde yapacağınız en doğru şey itfaiyeyi aramak olacaktır. İtfaiyeyi aradığınızda ilk olarak yangının bulunduğu yeri ve sonrasında yangının ne kadar büyük olduğunu belirtin. Vereceğiniz bu bilgiler sayesinde ekipler yeterli sayıda araçla yangın yerine en hızlı şekilde gelerek yangına profesyonel bir şekilde müdahale edebilirler.

Eğer yangının hızla büyüdüğünü görürseniz yangından uzaklaşmalı ve müdahale etmemelisiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvene aldıktan sonra derhal olay yerine uzmanları çağırın ve yangının muhtemel sıçramasına karşın çevredeki vatandaşları uyarın. Umuyoruz ki bu bilgileri hiçbir zaman kullanmanız gerekmez. İhtiyaç anında ise itfaiyeye ulaşmak için 112'yi arayabilirsiniz

Eğer sizin de yangına müdahale ile ilgili bildiğiniz ipuçları varsa bunları bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.