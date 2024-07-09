Uygun fiyatlı ve iyi bir kulaklık arayanlar için Havit Gamenote H2002P oyuncu kulaklığı tercih edilebilir bir model. Bu modeli sizin için inceledik!

Kulaklıklar olmadan artık neredeyse yaşayamaz olduk. Hele bir de oyun oynuyorsanız oyuncu kulaklığı şart. Havit Gamenote H2002P, uygun fiyatlı oyuncu kulaklıkları arasında beğenilen bir model.

Havit Gamenote H2002P modelinin özelliklerine birlikte bakalım mı?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Uzun süreli kullanımda bile konforlu Havit kulaklığını oyun oynarken saatlerce takmanız mümkün.

Havit Gamenote H2002P oyuncu kulaklığının RGB ışıklandırması var. Bu ışıkları ister kapatabilir isterseniz modunu ayarlayabilirsiniz. Eğlenceli ve dinamik bir hava katan bu ışıklandırma ile oyun oynamak daha zevkli. Sadece görüntüsüyle değil, sesiyle de ön planda bir model. 53mm hoparlörleriyle net ve güçlü ses sunuyor. Bu ses kalitesi de oyun oynarken ve film izlerken her şeyin daha net duyulmasını sağlıyor.

Tabii ki bu kulaklığın birr fiyat/performans ürünü olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani yüksek performans sağlayan pahalı ürünlerle aynı değerlendirmemek gerekiyor.

Deri yastıkları ile kulağınızı acıtmıyor ve uzun süreli konfor sunuyor.

Konforlu kulaklık yastıkları nefes alabilen malzemelerden yapılmış.

Rahatça giyip çıkarılabilen kulaklığın malzemesi oldukça dayanıklı.

7.1 USB ses efekti var.

Sesinizi net şekilde alan ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldıran mikrofonu da var.

Kablolu modellerden biri. Kablosu 2.1 metre uzunluğunda.

Her seviyeden oyuncunun kullanımına uygun.

USB ile birçok cihaza bağlamak mümkün.

Hâlâ bir oyuncu kulaklığınız yoksa satın almak için tıklayın.

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

İlginizi çekebilecek diğer içerikler: