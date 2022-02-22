"Hayatım Film Gibi Gözümün Önünden Geçti" Sözü Doğru Çıktı

Bir hastanın ölüm anında çalışmakta olan EEG cihazının, insanların ölümüyle ilgili çok büyük bir gizemi ortaya çıkardığı düşünülüyor. Tesadüfen yapılan çalışma, insanların ölüm anında rüya gördüklerini ve zihnen 'geçmişte yaşadıklarını' ortaya koydu.

Yaşadıkları talihsiz olaylar nedeniyle tıbben öldükten bir süre sonra yeniden hayata döndürülen insanlar, zaman zaman "Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti." ifadelerini kullanırlar. Olayın şoku nedeniyle bu olay tam olarak anlaşılamaz. Ancak bilim insanlarının biraz da şans eseri yaptıkları bir inceleme, bu tabirin gerçek olabileceğini ortaya koydu. Hadi gelin bu ilginç olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

Doktorlar, bir süredir 87 yaşındaki bir epilepsi hastasını tedavi etmeye çalışıyorlardı. Hastanın farklı bir sorunu olup olmadığını anlamak isteyen uzmanlar, beyin fonksiyonlarını ölçmek için açılımı Elektroensefalografi olan EEG cihazını kullanıyorlardı. Ne yazık ki talihsiz hasta, tedavi sırasında aniden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti ancak doktorlar, EEG cihazını bir süre daha çalışır halde tuttular. Böylelikle büyük bir sırrın açığa çıkmasına kapı aralanmış oldu. Zira kimliği açıklanmayan hastanın ölümü sırasındaki 15 dakikalık beyin aktivitesi, kayıt altına alınmıştı.

Kalbin durmaya başlamasından sonraki 15 saniyede rüya ve geçmişteki olaylarla ilgili dalgalar tespit edildi

Hayatını kaybeden kişinin EEG verilerini incelemeye alan uzmanlar, özellikle de kalbin durduğu an ve sonrasındaki 30 saniyelik sürece odaklandılar. Yapılan incelemeler sonucunda; beynin o an rüya görme ve geçmişi hatırlama ile ilgili dalgalar yaydığı ortaya çıktı. Yani ölen epilepsi hastası, kalbinin durduğu sıralarda rüya görüyor ve geçmişiyle ilgili bir şeyler hatırlıyordu.

Yapılan tesadüfi araştırma ile ilgili konuşan Dr. Ajmal Zemmar, bu bulguların iki açıdan önemli olduğunu söyledi. Bunlardan ilki, "Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti." ifadesinin gerçek olduğu yönündeki bulgulardı. İkincisi ise kalp durduktan sonra bile beyin fonksiyonlarının çalışmaya devam ettiğinin görülmesiydi. Tıp dünyası, benzer bir durumun fareler üzerinde de tespit edildiğini ancak bu tek vakanın insanlar için bir ilk olduğunu belirtiyorlar. Doktorlara göre konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilmek için çalışmaların sürdürülmesi ve örneklerin çoğaltılması gerekiyor.