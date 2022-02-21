Ektomorf, Endomorf, Mezomorf Vücut Tipleri ve Özellikleri

Bir türlü kaslarınızı geliştiremiyor, kilo alamıyor ya da kilo veremiyorsanız belki de vücut tipinize uygun bir antrenman ve diyet programı uygulamıyor olabilirsiniz. Ektomorf, endomorf ve mezomorf adı verilen üç farklı vücut tipinden hangisine sahip olduğunuzu öğrenerek programlarınızı buna göre düzenleyebilirsiniz.

Herkesin vücudu ile ilgili bir derdi vardır. Kimisi kilo almak, kimisi kilo vermek, kimisi kas geliştirmek ister. Tüm bunları yapmak mümkün, önemli olan nasıl yapacağınızdır. Herkesin vücudu kendine özel olsa da üç temel vücut tipinden söz etmek mümkün. Ektomorf, endomorf ve mezomorf olarak adlandırılan vücut tiplerinden hangisine sahip olduğunuzu öğrenerek diyet ve antrenman programınızı düzenleyebilirsiniz.

Elbette, milyarca insanın yalnızca üç temel vücut tipinde olduğunu düşünmek doğru olmaz. Zaten çoğu insan ektomorf, endomorf ya da mezomorf değil, iki vücut tipinin karışımıdır. Yine de bu temel vücut tiplerinin özelliklerinden hangilerinin size yakın olduğunu bilmek, diyet ve antrenman programınızı özelleştirmek için iyi bir başlangıç olacaktır. Gelin ektomorf, endomorf ve mezomorf vücut tiplerini biraz daha yakından tanıyalım.

Temelden başlayalım, vücut tipi nedir?

Ektomorf, endomorf ve mezomorf olarak üç gruba ayrılan vücut tipi teorisi ilk kez 1940’lı yıllarda, Amerikalı bir bilim insanı olan William H. Sheldon tarafından ortaya atılmıştır. Gariptir, Sheldon bir psikologdu. Bu nedenle ortaya atmış olduğu teori, fiziki özelliklerden ziyade davranış kalıplarına dayanıyordu ve bu yüzden geçersiz kabul edildi.

İlk teori geçersiz kabul edilse de zaman içinde geliştirildi ve gerçekten insanların ektomorf, endomorf ve mezomorf olarak isimlendirilen üç temel vücut tipinde değerlendirilebilecekleri görüldü. Ancak herkes tek bir vücut tipi üzerinden değerlendirilemez. Çoğu kişi, ektomorf, endomorf ve mezomorf vücut tiplerinden ikisinin ortak özelliklerine sahip durumdadır. Bahsedilen vücut tipleri, kişilerin boy uzunluğu ya da kısalığı ile ilgili değildir.

İnsanların sahip olduğu üç temel vücut tipi:

Ektomorf

Endomorf

Mezomorf

Ne yağ, ne kas: Ektomorf

Vücut yapısı dar ve ince kemiklidir.

Kas gelişimi zordur.

Kilo alımı zordur.

Göğüs çıkıntısı düzdür.

Omuzlar küçük ve dardır.

Yağ kütlesi olmadığı için var olan kaslar bile gösterişsizdir.

Metabolizması çok hızlıdır.

Ektomorf, halk arasında sıska olarak da adlandırılan vücut yapısıdır. Bu vücut tipindeki insanlar son derece ince bir yapıya sahiptirler. Ne kas ne de yağ tutabilirler. Metabolizmaları hızlı çalıştığı kilo almaları son derece zordur. Kilo alsalar bile hızla kaybederler. Yani bu vücut tipine sahip bireylerin kilo verme ile ilgili herhangi bir sıkıntıları yoktur.

Ektomorf vücut yapısına sahip insanların kilo almak için yoğun kalori almaları, hatta aldıkları kaloriyi minimum harcamak için uyumadan önce yemek yemeleri gerekiyor. Kas gelişimi için büyük kas grupları üzerinde, kısa ve yoğun çalışmalar yapmaları gerekir. Ayrıca aktif vücut gelişimi sırasında pek çok gıda takviyesine ihtiyaçları vardır.

Bol yağ, bol kas: Endomorf

Vücut hatları yuvarlak ve yumuşaktır.

Kolay yağlanır.

Kolay kas geliştirir.

Yağ yakması zordur.

Metabolizması yavaş çalışır.

Kilo vermesi zordur.

Kas yapıları yağlıdır.

Endomorf, en kalın vücut tipidir. Bu vücut tipine sahip bireyler, yağlı ancak güçlü bir vücuda sahiptirler. Kilo almaları son derece kolaydır. Aldıkları kiloların büyük bölümü yağdır. Sıkı antrenmana ihtiyaçları vardır. Antrenmanı bıraktıkları gibi hızla kilo alırlar ve aldıkları kiloları pek de kolay veremezler.

Endomorf vücut yapısına sahip bireylerin yoğun kardiyo çalışmaları gerekir. Kardiyo ile metabolizmalarını hızlandırarak yağ yakarlar. Karbonhidratı kolayca yağ olarak depolayabilecekleri için protein ağırlıklı bir diyet uygulamaları gerekir. Aktif vücut gelişimi sırasında herhangi bir gıda takviyesine ihtiyaçları yoktur.

Büyük, güçlü kaslar: Mezomorf

Vücut yapısı son derece atletiktir.

Diri ve sert vücut hatlarına sahiptir.

Kas yapıları yağsızdır.

Göğüs yapısı belirgindir.

Kolayca kas geliştirebilir.

Ektomorfa göre daha kolay, endomorfa göre daha zor yağlanır.

Doğal güçlü olarak da adlandırılan mezomorf vücut yapısı, kaslanmak için dünyaya gelmiş gibi görünüyor. Bu vücut tipine sahip bireyler, antrenmana başladıkları gibi hızlı ve verimli kas geliştirmeye başlarlar. Doğal olarak güçlü bir yapıya sahip oldukları için antrenman programları hızla geliştirilebilir.

Yoğun kas kütlesine sahip olsalar bile yine de dikkat etmezlerse yağlanarak güçlerini kaybedebilirler. Kas antrenmanı ve kardiyo yapmaları gerekir. Vücut gelişimi konusunda en avantajlı vücut tipidir. Mezomorf vücut yapısına sahip olan kişiler aldıkları kaloriye dikkat ederek ve antrenmanlarını aksatmayarak atletik vücut yapılarını koruyabilirler.

Hızlı vücut tipi tespiti için bazı tüyolar:

Aldığınız kiloları hızla veriyorsanız mezomorfsunuz.

Kolay kolay kilo veremiyorsanız endomorfsunuz.

Kilo falan alamıyorum diyorsanız ektomorfsunuz.

Yiyip yiyip kilo alamıyorsanız ektomorfsunuz.

Dikkatli beslenerek kilo almıyorsanız mezomorfsunuz.

Su içseniz yarıyorsa endomorfsunuz.

Kemikleriniz inceyse ektomorfsunuz.

Vücut tipleri ne kadar önemli?

Ektomorf, endomorf ve mezomorf vücut tiplerine ve öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman hepimiz kendimizi bir vücut tipine yakın görürüz. Biraz detaylı incelerseniz, muhtemelen iki vücut tipinden de özellikler taşıdığınızı görürsünüz. Yani aslında bu üç temel vücut tipine çok da önem vererek diyet ve antrenman özelleştirmenin ana değişkeni yapmaya gerek yok.

Milyarlarca insanı üç temel vücut tipine ayırmak, sonuç veren bir yöntem değildir. Öyle olsa kilo sorunu olan kimse kalmazdı. Herkesin vücut tipi benzersizdir. İnce kemiklere ama kolay gelişen kas yapısına sahip olabilirsiniz. Kolay yağlanan bir vücuda ama aynı zamanda kolay gelişmeyen bir kas yapısına da sahip olabilirsiniz. Sonuçta tüm bunlar değişiklik gösterebilen özelliklerdir.

Eğer gerçekten kilo almaya, vermeye ve spor yapmaya karar verdiyseniz öncelikle bir iç hastalıkları uzmanına giderek biyolojik bir sorununuz olup olmadığını görün. Ardından bir diyetisyene giderek iyi bir beslenme programı oluşturun. Son olarak bir spor danışmanından iyi bir antrenman programı alın ve hemen bunları uygulamaya başlayın. Doktor kontrollerini de aksatmayın.

Ektomorf, endomorf ve mezomorf adı verilen üç temel yapı üzerinden vücut tiplerini inceledik ve bu üç vücut tipinin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Hangi vücut tipinin özelliklerini taşıdığınızı ve vücut tipleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.