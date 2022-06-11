Genç yaşına rağmen Türk sinema ve dizi dünyasında sayısız önemli projede rol almış olan başarılı oyuncu Hazal Kaya’yı son olarak Netflix’ye yayınlanan orijinal yapım Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde izledik ve tekrar hayran kaldık. Hazal Kaya sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi film ve dizilerinden bazılarını listeleyerek kısaca hikayelerinden bahsettik.

1 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Hazal Kaya, oldukça genç yaşta oyunculuğa başladı. Rol aldığı pek çok proje hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında izleyenleri kendine hayran bıraktı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinden sonra kendisini son olarak Netflix dijital platformunda yayınlanan orijinal yapım Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Peride / Esra Köksüz karakteri olarak izledik ve tekrar hayran kaldık.

Hazal Kaya, genç yaşından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başladığı için oldukça uzun bir filmografisi var. Ancak bunların bazılarında konuk ya da yardımcı oyuncu olarak yer alıyor. Başrollerinde yer aldığı dizi ve filmler ise kabul edelim, yayınlandıkları dönem tam anlamıyla ortalığı kasıp kavurmayı başarmıştı. Hazal Kaya sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi dizi ve filmlerden bazılarını listeleyerek kısaca hikayelerinden bahsettik.

En iyi Hazal kaya film ve dizilerinden bazıları:

Marmara Depremi sonrası değişen hayatlar: Genco

Yıl: 2007 - 2008

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Alpay Kemal Atalan, Selen Seyven, Faik Ergin

IMDb: 5.1

Genco dizisi, ülkemizin en büyük felaketlerden bir tanesi olan 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi’nde değişen hayatlar üzerine odaklanan bir hikayeye sahip. Dizi, Genco’nun o gece ailesini İzmit’te kalmaya ikna etmesi ile başlıyor. Deprem sonrası ailesini kaybeden Genco, kız kardeşinin öldüğüne inanmaz ve onu aramaya başlar. Bu arama çalışmaları, pek çok farklı karakterle zenginleşen dramatik bir öyküye dönüşür.

O senin yengen: Aşk-ı Memnu

Yıl: 2008 - 2010

Tür: Dram

Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre

IMDb: 7.6

Bırakın yayınlandığı dönemi, tekrarının yayınlandığı zamanlarda bile hepimiz ekran karşısına kilitleyen efsane yapım Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından televizyona uyarlanmıştır. Zengin dul Adnan Bey, genç Bihter’le evlenir. Bu evlilik pek kimseyi memnun etmez. Yaşanan sayısız entrikalar sonrası Bihter ile Adnan Bey’in oğlu gibi gördüğü Behlül arasında yaşanan tutkulu aşk, hikayeyi bambaşka bir noktaya getirir.

Bi’ de bayıl istersen: Adını Feriha Koydum

Yıl: 2011-2012

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy

IMDb: 5.5

Adını Feriha Koydum dizisi, kapıcı bir ailenin kızı olan Feriha’nın özel bir üniversiteden burs kazanmasıyla başlar. Fakir bir ailenin kızı olarak bu şaşalı dünyada Feriha zengin olduğu yalanını söyler. Oldukça zengin bir ailenin oğlu olan Emir Sarrafoğlu ile tanıştıktan sonra söylediği yalanlar iyice artar ve bir noktada Feriha’nın hayatı epey zorlu bir mücadeleye dönüşür.

Taşranın yatak odası: Ay Büyürken Uyuyamam

Yıl: 2011

Tür: Dram

Oyuncular: Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik

Yönetmen: Şerif Gören

IMDb: 3.2

Necati Cumalı tarafından kaleme alınan aynı isimli öykünün sinema uyarlaması olan Ay Büyürken Uyuyamam filmi oldukça cesur bir anlatımla taşranın yatak odasına giriliyor. İki genç kızı ve kocası ile bir Ege kasabasında yaşayan Melek’in hayatı bir gün kocasını evden kovmasıyla değişmeye başlar. Zaten güzelliği ile tüm kasabanın dikkatini çeken Melek karakteri üzerinden taşranın sosyal hayatına eleştirel bir bakış izliyoruz.

12 Eylül darbesine mizahi bir bakış: Bu Son Olsun

Yıl: 2012

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Mustafa Uzunyılmaz, Ferit Kaya

Yönetmen: Orçun Benli

IMDb: 5.8

Yaşar, Apo, Kovboy Ali, Cevat ve Ertuğrul isimli beş karakter üzerinden kurgulanan Bu Son Olsun filmi, 12 Eylül 1980 askeri darbesine mizahi bir dille yaklaşıyor. Evsiz şarapçılar olan karakterlerimiz darbe günü evsiz oldukları için ister istemez sokağa çıkma yasağını ihlal etmek zorunda kalırlar ve kendilerini siyasi mahkum koğuşunda bulurlar. Cezaevinde sivil müdür ile askeri yetkili arasında yaşanan güç mücadelesinde kazanan bizim aklı havada karakterlerimiz olacaktır.

Eski boksör bir imamın dedektif olmak hikayesi: İtirazım Var

Yıl: 2014

Tür: Polisiye, Komedi

Oyuncular: Serkan Keskin, Hazal Kaya, Büşra Pekin

Yönetmen: Onur Ünlü

IMDb: 7.8

Türk sinema ve dizi dünyasının en sıra dışı yönetmenlerinden biri olan Onur Ünlü imzalı İtirazım Var filminde eski boksör olan bir imamın hikayesini izliyoruz. Bir gün camide bir silah patlar ve bir kişi hayatını kaybeder. Kendi halinde bir imam olan Selman Bulut ister istemez kendisini olayı araştıran bir dedektif olarak bulur. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gerçekler olayı iyice karmaşık bir hale getirmektedir.

Türk Shameless uyarlaması: Bizim Hikaye

Yıl: 2017 - 2019

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan

IMDb: 6.4

ABD yapımı sevilen Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinde, kendini alkole ve kısa yoldan köşeyi dönmeye adamış Fikri ile altı çocuğunun hikayesini izliyoruz. Babasının hali ortada olan Filiz, genç yaşta evin ve kardeşlerinin sorumluluğunu almıştır. Filiz’e aşık olan Barış’ın bu aileye katılması ile birlikte olaylar hem komik hem de epey dramatik bir hal almaya başlar.

Deli dolu bir kadın hikayesi: Benden Ne Olur?

Yıl: 2022

Tür: Romantik, Komedi

Oyuncular: Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan

Yönetmen: Murat Şenöy

IMDb: 5.2

Benden Ne Olur? filmi, Sertab Bal isimli deli dolu bir kadının hikayesine odaklanıyor. Sertab hayatında bir türlü dikiş tutturamamış, zırt pırt karar değiştiren ve ne istediğini de bir türlü tam olarak bilemeyen bir kadındır. Ona devamlı senden hiçbir şey olmaz diyen ablasının evi yanınca Sertab’ın hayatında yeni bir dönemin kapıları aralanır. Ancak aralıktan ünlü oyuncu Soner’in girmesi ile işler biraz değişir.

Tarihin akışı değişecek mi: Pera Palas’ta Gece Yarısı

Yıl: 2022

Tür: Dram, Tarihi, Bilim Kurgu

Oyuncular: Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Jordan J Gallagher

IMDb: 7.0

Netflix orijinal yapımı olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde genç gazeteci Esra’nın hikayesini izliyoruz. Esra, Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmak için otele geldiği zaman odalardan birinin kapısının 1919 yılına açıldığını fark eder. Bu zaman yolculuğu sırasında Mustafa Kemal’e yapılacak bir suikastin haber alan Esra’nın görevi artık tarihin akışını ve ülkemizin kurucusunu korumaya dönüşür.

En son Netflix’te yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde Esra olarak izlediğimiz başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın rol aldığı en iyi dizi ve filmlerden bazılarını listeleyerek kısaca hikayelerinden bahsettik. Hazal Kaya’yı seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.