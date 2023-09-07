Heineken, aynı anda hem bilgisayar kasası hem de buzdolabı olarak kullanılabilen "TH3 G4M1NG FR1DG3" isimli yeni konsept ürününü tanıttı. Bu ilginç ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.

Hollandalı bira üretim markası Heineken, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Şirket, özel olarak tasarladığı bir buzdolabı ile bilgisayar kasasını birleştirdi. Evet yanlış duymadınız. Heineken'in satışa sunulmayan ilginç ürünü, aynı anda hem bilgisayar kasası hem de bira soğutmak için bir buzdolabı olarak kullanılabiliyor. Heineken, tarihin belki de en ilginç inovasyonlarından bir tanesine imza atmış durumda.

Bir bilgisayar onlarca parçadan oluşur. Bu yüzden bilgisayar kasaları genelde büyüktür. Tüm bu karmaşıklığın içinden çıkmayı başaran Heineken, kasanın içine NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı, 16 GB DDR4 RAM ve AMD Ryzen 7 5700G işlemciyi çalıştıran bir anakart yerleştirmeyi başardı. Ortaya çıkan yüksek sıcaklığa rağmen kasanın içine koyulan biralar, bilgisayar tam güçte çalışırken 3-6 santigrat derecede sabit kalıyorlar. Heineken, bilgisayar boştayken bira sıcaklığının 0-2 santigrat derecede kalacağını söyledi.

Heineken'in bilgisayar-buzdolabı hibriti işte böyle görünüyor:

Tek bir üründe hem bilgisayar hem de buzdolabı özelliği sunmak, pek de kolay bir şey değil. Konuyla ilgili açıklamalar yapan üst düzey Heineken yöneticilerinden Andrey Tyukavkin, ürünün tüm elektronik yapısını yeniden inşa etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu arada; Tyukavkin'e göre tasarım ekibi, bu konsept ürünü bir kez daha elden geçirse, bazı iyileştirmeler de yapabilirler. Buradan; bilgisayar-buzdolabı hibritinin iyileştirmeye açık olduğunu belirtiyor.

Heineken'in "TH3 G4M1NG FR1DG3" olarak isimlendirdiği ürünün şu an için piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde ne olur bilinmez. Andrey Tyukavkin, hibrit ürünün ikinci versiyonu ile ilgili bazı düşünceleri olduğunu anlatmış olsa da bunların yapılıp yapılmayacağı şimdilik gizemini koruyor. Bu ilginç konseptin bir gün hayatımızın bir parçası haline gelip gelmeyeceğini görmek için beklememiz gerekecek.

TH3 G4M1NG FR1DG3 için hazırlanan tanıtım videosu: