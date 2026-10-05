Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu

Yeni bir rapor, akıllı telefon ve laptop tamiri konusunda en iyi ve en kötü firmaları gözler önüne serdi.

Teknoloji dünyasında yeni bir cihaz alırken genellikle işlemci hızına, kamera çözünürlüğüne veya ekran tazeleme oranına bakıyoruz. Ancak cihaz bozulduğunda ya da pili eskidiğinde ne olacağı sorusu genelde göz ardı ediliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

ABD Kamu Yararına Araştırma Grubu (PIRG) Education Fund tarafından 2022'den bu yana yıllık olarak yayınlanan "Failing the Fix" (Tamiri Becerememe) karnesi, bu acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruyor. Rapor, tamir edilebilirlik konusunda en kötü firmaları gözler önüne seriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple ve Samsung sınfıta kaldı

PIRG'in yayımladığı 2026 yılı scorecard verilerine göre, akıllı telefon ve laptop pazarının dev isimleri kullanıcı dostu tamir süreçleri sunmaktan hâlâ çok uzak. Raporda, Fransız Tamir Edilebilirlik Endeksi yasası ile AB'nin yeni Enerji Etiketlemesi Ürün Kayıt Sistemi (EPREL) kurallarından elde edilen veriler temel alınmış.

Akıllı telefon pazarının iki dev ismi Apple ve Samsung, tamir edilebilirlik karnesinin en alt sırasında yer aldı. Samsung “D” alarak sınıfta kalırken, Apple “D-” ile daha da kötü bir performans sergiledi. Raporda iki markanın da cihazlarında yoğun şekilde yapıştırıcı kullanmaya devam etmesi ana eleştiri konularından biri oldu. Ayrıca Apple'ın özel vida türleri tercih etmesi ve parça eşleştirme puan kaybettiren temel unsurlar arasında gösterildi.

Telefon tarafında yakın zamanda Türkiye’ye de geri dönen Motorola’nın B+ alarak üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Google, C- ile onu takip ediyor.

Dizüstü bilgisayar kategorisinde de tablo pek parlak değil. Lenovo "C" alırken, Apple bu kategoride de "C-" derecesinde kaldı. PIRG, geçen yıldan bu yana laptop tamir edilebilirliğinde anlamlı bir gelişme gözlemlenmediğinin altını çizdi. Burada en iyi puanı alan ise B+ not ile ASUS olmuş. Onu B ile Acer, B- ile HP ve DELL takip ediyor.