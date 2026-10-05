Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni bir rapor, akıllı telefon ve laptop tamiri konusunda en iyi ve en kötü firmaları gözler önüne serdi.

Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasında yeni bir cihaz alırken genellikle işlemci hızına, kamera çözünürlüğüne veya ekran tazeleme oranına bakıyoruz. Ancak cihaz bozulduğunda ya da pili eskidiğinde ne olacağı sorusu genelde göz ardı ediliyor.

ABD Kamu Yararına Araştırma Grubu (PIRG) Education Fund tarafından 2022'den bu yana yıllık olarak yayınlanan "Failing the Fix" (Tamiri Becerememe) karnesi, bu acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruyor. Rapor, tamir edilebilirlik konusunda en kötü firmaları gözler önüne seriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu
repaic

Apple ve Samsung sınfıta kaldı

repaic

PIRG'in yayımladığı 2026 yılı scorecard verilerine göre, akıllı telefon ve laptop pazarının dev isimleri kullanıcı dostu tamir süreçleri sunmaktan hâlâ çok uzak. Raporda, Fransız Tamir Edilebilirlik Endeksi yasası ile AB'nin yeni Enerji Etiketlemesi Ürün Kayıt Sistemi (EPREL) kurallarından elde edilen veriler temel alınmış.

Akıllı telefon pazarının iki dev ismi Apple ve Samsung, tamir edilebilirlik karnesinin en alt sırasında yer aldı. Samsung “D” alarak sınıfta kalırken, Apple “D-” ile daha da kötü bir performans sergiledi. Raporda iki markanın da cihazlarında yoğun şekilde yapıştırıcı kullanmaya devam etmesi ana eleştiri konularından biri oldu. Ayrıca Apple'ın özel vida türleri tercih etmesi ve parça eşleştirme puan kaybettiren temel unsurlar arasında gösterildi.

Telefon tarafında yakın zamanda Türkiye’ye de geri dönen Motorola’nın B+ alarak üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Google, C- ile onu takip ediyor.

Dizüstü bilgisayar kategorisinde de tablo pek parlak değil. Lenovo "C" alırken, Apple bu kategoride de "C-" derecesinde kaldı. PIRG, geçen yıldan bu yana laptop tamir edilebilirliğinde anlamlı bir gelişme gözlemlenmediğinin altını çizdi. Burada en iyi puanı alan ise B+ not ile ASUS olmuş. Onu B ile Acer, B- ile HP ve DELL takip ediyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

AirTag Rakibi Samsung Galaxy SmartTag 3 Tanıtıldı: iPhone Uyumluluğu, 790 Gün Pil Ömrü!

AirTag Rakibi Samsung Galaxy SmartTag 3 Tanıtıldı: iPhone Uyumluluğu, 790 Gün Pil Ömrü!

5.500 Nit Parlaklığa Sahip Ekranla Gelen Akıllı Saat HONOR Watch 6 Pro Tanıtıldı!

5.500 Nit Parlaklığa Sahip Ekranla Gelen Akıllı Saat HONOR Watch 6 Pro Tanıtıldı!

En İyi Buzdolabı Markaları

En İyi Buzdolabı Markaları

Samsung İlk Klipsli Kulaklığı Galaxy Buds On'u Tanıttı

Samsung İlk Klipsli Kulaklığı Galaxy Buds On'u Tanıttı

En İyi Şofben Markaları - 2026

En İyi Şofben Markaları - 2026

Akıllı Telefon Laptop

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com