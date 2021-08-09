Hepsiburada’dan Alınan Sıfır Telefon İkinci El Çıktı

9 Temmuz 2021 tarihinde Hepsiburada’daki bir satıcıdan Huawei P40 Pro model telefon alan Turgut Aydın isimli müşteri, telefonu açınca ekran koruyucusunun takılı olduğunu gördü. Cihazın garanti durumunu kontrol eden Aydın; telefonun daha önce kullanıldığını, serviste işlem gördüğünü ve 1 yıl garantisinin kaldığını öğrendi.

İnternetten, özellikle pazaryeri olarak geçen mecralardan güvenilir alışveriş yapmak giderek zorlaşıyor. Başta kulaklık ve kılıf gibi akıllı telefon aksesuarları olmak üzere, kutusunda bile olsa pek çok replika ya da sahte ürün piyasada dolaşıyor. Ancak bu kez haberimizin konusu aksesuarlar değil, doğrudan amiral gemisi olan bir telefonun kendisi.

Yaşadıklarını e-posta yoluyla tarafımıza ulaştıran Turgut Aydın isimli bir Hepsiburada müşterisi, 9 Temmuz’da “izmir iletişim” isimli satıcıdan Huawei’nin P40 Pro modelini sipariş verdiğini belirtti. 12 Temmuz’da cihazın kendisine ulaştığını belirten Aydın, “Akşam saatlerinde telefonun kurulumunu yapmak için kutuyu açtığını ve ekran koruyucusunun takılmış olduğunu gördüm. Ayrıca ekranda kullanıma dair ibareler vardı” diyor.

Garantisini kontrol edince daha önce servis işlemi yapıldığını ve 1 yıl süresi olduğunu fark etti:

Huawei’nin resmi internet sitesi üzerinden cihazın IMEI kodunu sorgulatan Aydın, açıklamalarına göre telefonun daha önceden bir başkası tarafından satın alınıp 29 Haziran 2021 tarihinde de bir servis işlemi yapıldığını fark etti. 13 Temmuz sabahı iade işlemi başlatan müşteri, telefonu kargo ile gönderdi.

Turgut Aydın, 14 günlük cayma hakkının son gününe kadar bekletildiğini ve Hepsburada’nın “Ürün yeniden satışa uygun değil” gerekçesi ile iade talebini reddettiğini belirtiyor: “Telefonu kesinlikle geri alamayacağımı, yasal haklarımı kullanacağımı, iade talebimin gözden geçirilmesi ve paramın geri ödenmesi defalarca iletmeme rağmen Hepsiburada standart şablonlarla cevap veriyor.”

Müşterinin yaşadığı süreçle ilgili tarafımıza göndermiş olduğu ekran görüntüleri ise şu şekilde: