HES Kodu, Şehir İçi Toplu Ulaşımda Zorunlu Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği 2 yeni genelgeye göre bugünden itibaren şehir içi toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre Covid-19 tanısı konan ya da temaslı olan kişiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Koronavirüs vaka sayılarının sonbahar ile beraber yeniden artmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda yeni tedbirler hayata geçiren İçişleri Bakanlığı, 2 yeni korona genelgesini 81 il valiliğine gönderdi.

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” ismiyle duyurulan iki genelgeyle birlikte, vatandaşların kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelinde kamu ve özel olan tüm konaklama tesislerinde HES kodu bulundurması istenecek.

Şehir içi toplu ulaşım araçları kullanan Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilere suç duyurusu

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama genelgesi”, şehir içinde toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel elektronik / akıllı seyahat kart sistemlerinin Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Entegrasyon ile Covid-19 tanısı konan ya da temaslı olan kişilerin seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin izolasyonda olması gerekirken; toplu ulaşım araçlarını kullanmaya devam etmeye çalışması halinde suç duyurusunda bulunulacak.

Konaklama tesislerinde kalmak için HES kodu zorunluluğu getirildi

Toplu ulaşım araçları için yayınlanan genelgenin dışında konaklama tesisleri de kontrol altında tutulacak. Bunun için bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesisleri, ziyaretçi kabulde HES kodu kontrol edecek. Müşteriler bu tesislere girerken Covid-19 tanılı veya temaslı olmaları halinde kabul işlemi gerçekleşmeyecek.

Yapılan sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği olarak “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek. Eğer bu tesisler müşterileri HES kodu sorgulaması yapmadan alırlarsa, 10 gün süreyle faaliyetten men edilecekler. Misafir odaları yetersiz olduğu durumlarda ise Vali veya Kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler alınacak.