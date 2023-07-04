Ülkemizde uzun süredir kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi ya da bilinen kısaltması ile HGS, sürücülerin köprü ve otoyollardan beklemeden geçmelerini sağlıyor. HGS hesabınızda yeterli bakiye olmadan geçerseniz bu durum kaçak geçiş olarak adlandırıyor ve borçlanıyorsunuz. HGS borç sorgulama nasıl yapılır gelin yakından bakalım.

Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren pek çok paralı köprü ve otoyol bulunuyor. Bunlardan geçerken ödenecek ücret, yolun başındaki gişelerde tahsil ediliyor. Uzun uzun bekleyip de canınız sıkılmasın diye 2012 yılında Otomatik Geçiş Sistemi kuruldu ve bu sistemin adı 2022 yılında Hızlı Geçiş Sistemi yani bilinen kısaltması ile HGS olarak güncellendi.

HGS sistemi şöyle işliyor; aracınızın plakasına özel olarak PTT şubelerinden bir etiket alıyorsunuz, bu hesaba bakiye yüklüyor ve arabanıza yapıştırıyorsunuz. HGS gişelerinden beklemeden geçerken bu etiket okunarak geçiş ücreti hesabınızdan tahsil ediliyor. Eğer hesabınızda para yoksa kaçak geçiş olarak tanımlanıyor ve borçlanıyorsunuz. Böyle bir durum yaşayıp yaşamadığınızı görmek için gelin HGS borç sorgulama nasıl yapılır yakından bakalım.

HGS borç sorgulama nasıl yapılır? İşte uygulayabileceğiniz tüm yöntemler:

Yöntem #1: HGS mobil uygulaması üzerinden HGS borç sorgulama

HGS mobil uygulaması üzerinden HGS borç sorgulama Yöntem #2: PTT internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama

PTT internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama Yöntem #3: e-Devlet internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama

e-Devlet internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama Yöntem #4: Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama

Yöntem #1: HGS mobil uygulaması üzerinden HGS borç sorgulama:

Adım #1: iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza HGS mobil uygulamasını indirin.

iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza HGS mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Bir hesap oluşturabilir ya da hesap oluşturmadan devam edebilirsiniz.

Bir hesap oluşturabilir ya da hesap oluşturmadan devam edebilirsiniz. Adım #3: İhlalli Geçişler sayfasını açın.

İhlalli Geçişler sayfasını açın. Adım #4: Araç plaka numaranızı girerek arama yapın.

Araç plaka numaranızı girerek arama yapın. Adım #5: Varsa HGS borçlarınız burada görünecek.

Varsa HGS borçlarınız burada görünecek. Adım #6: İşlem tamam.

iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza Google Play Store ya da App Store üzerinden indirerek kullanabileceğiniz HGS mobil uygulaması üzerinden HGS borç sorgulama işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Kullandığınız cihaza ve sürümüne bağlı olarak adım başlıkları değişiklik gösterebilir.

Yöntem #2: PTT internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden PTT HGS Müşteri Hizmetleri sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden PTT HGS Müşteri Hizmetleri sayfasını açın. Adım #2: Sağ üst köşede yer alan Geçiş İhlali Sorgula butonuna tıklayın.

Sağ üst köşede yer alan Geçiş İhlali Sorgula butonuna tıklayın. Adım #3: Araç plaka numaranızı girerek arama yapın.

Araç plaka numaranızı girerek arama yapın. Adım #4: Varsa HGS borçlarınız burada görünecek.

Varsa HGS borçlarınız burada görünecek. Adım #5: İşlem tamam.

PTT HGS Müşteri Hizmetleri sayfası üzerinden HGS borç sorgulama işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Mevcut sayfa üzerinden HGS bakiye yükleme işlemi başta olmak üzere pek çok farklı işlemi kolayca gerçekleştirebilir ve HGS hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Yöntem #3: e-Devlet internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın. Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinize giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinize giriş yapın. Adım #3: Arama çubuğuna HGS sorgulama yazın ve aratın.

Arama çubuğuna HGS sorgulama yazın ve aratın. Adım #4: Sonuçlar arasından Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama seçeneğine tıklayın.

Sonuçlar arasından Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama seçeneğine tıklayın. Adım #5: PTT Genel Müdürlüğü Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama sayfası açılacak.

PTT Genel Müdürlüğü Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama sayfası açılacak. Adım #6: Varsa HGS borçlarınız burada görünecek.

Varsa HGS borçlarınız burada görünecek. Adım #7: İşlem tamam.

e-Devlet internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu yöntemi kullanarak yalnızca sizin adınıza kayıtlı olan aracın HGS ve benzeri bilgilerini görebiliyorsunuz. Farklı araç kayıtlarını incelemek için diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

Yöntem #4: Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden HGS borç sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfasını açın. Adım #2: Araç plaka numaranızı girin.

Araç plaka numaranızı girin. Adım #3: Güvenlik kodunu girin ve arama yapın.

Güvenlik kodunu girin ve arama yapın. Adım #4: Varsa HGS borçlarınız burada görünecek.

Varsa HGS borçlarınız burada görünecek. Adım #5: İşlem tamam.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfası üzerinden HGS borç sorgulama işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Sorgu sonuç sayfası biraz detaylı olduğu için vakit ayırarak tek tek incelemenizde yarar var.

HGS borç sorgulama hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Aracınızda bulunan plakanıza kayıtlı HGS etiketinde para olsun ya da olmasın bir HGS gişesinden geçiş yapabilirsiniz. Eğer HGS hesabınızda para yoksa bu geçiş kaçak geçiş ya da geçiş ihlali olarak adlandırılır. Söz konusu ücreti 15 gün içinde hesabınıza yüklerseniz borç olarak görünmez ancak yüklemezseniz HGS borcu olarak karşınıza çıkar.

Bu tür bir geçiş ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız ancak hiçbir sistemde karşınıza HGS borcu çıkmıyorsa henüz yansımamış olabilir çünkü 15 gün içinde bakiye yüklerseniz borç gözükmeyecektir. Ne olur ne olmaz diyerek bu sistemleri ara sıra sorgulamanızda yarar var.

HGS bakiye yükleme nasıl yapılır?

HGS borç sorgulama yaptığınız sayfalar aslında HGS bakiye yükleme sayfaları da oldukları için adım adım açıklama yapmak gereksiz olacak. PTT, HGS mobil uygulama ya da e-Devlet üzerinden HGS sayfalarını ziyaret ederek HGS numaranız ile bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. PTTmatikler üzerinden de HGS bakiye yüklemesi yapmanız mümkün.

Peki HGS borç ödeme nasıl yapılır?

HGS borçlarınızı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankaların dijital ya da fiziksel şubeleri üzerinden yapmanız mümkün. Bazı karayolu ve köprülerin kendi internet siteleri üzerinde de borç ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu tür işlemlerle uğraşmamak için HGS bakiyenizi güncel tutmanız ya da geçiş yaptıktan sonraki 15 gün içinde bakiye yüklemeniz tavsiye ediliyor.

HGS etiketinizde bakiye olmadığında ortaya çıkan kaçak geçiş sonucu oluşan HGS borç sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak HGS sistemi hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Farklı sorularınız için PTT HGS Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.