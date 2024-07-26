Günümüzde kadın sağlığının ve hijyenin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan, kadınların regl dönemini kolaylaştıran hijyenik pedlerin en baştaki üretimi erkekler içindi. Peki erkekler ne yapacaktı bu pedlerle?

Hijyenik pedler her ne kadar günümüzde kadınlarla ve regl dönemleriyle özdeşleştirdiğimiz ürünler olsalar da başta üretiliş amaçları çok daha farklıydı.

Erkeklerin bir ihtiyacına karşılık üretilmişti. Erkekler, bu ürünü nasıl kullanacaktı ki? Savaşlara kadar uzanan hikâyesini öğrenmeye hazırsanız başlayalım.

Hijyenik pedler ilk olarak savaştaki askerler için ortaya çıktı.

Savaşlarda meydana gelen yaralanmalar için hemşireler ve doktorlar hijyenik pedlerden yararlanıyorlardı. Selüloz liflerden yapılan bu pedler, kanı iyi seviyede emme özellğine sahip olduğu için epey işlerine yarıyordu.

Yani hijyenik pedler en başında askerî ihtiyaçlarla, savaş döneminde erkeklerin kanamalarının önüne geçmek için kullanılıyordu ancak daha sonra medikal alana yayıldı. Uzun süre erkekler için üretilen bu ürün, bir süre sonra kadınların ihtiyaçlarına hizmet edecekti.

1800'lerin sonunda kadınlar için de üretildi.

Hijyenik pedlerden önce kadınlar, çok ilkel yöntemlerle regl kanamalarının taşmasının önüne geçmeye çalışıyordu. Hatta bunun sosyolojik etkileri bile vardı. Kız çocukları regl dönemlerinde okula gitmekten çekiniyor, gitmemeyi tercih ediyordu. Ne yazık ki bu ihtiyaç 1888'e kadar görmezden gelinmişti.

1888'de ise askerî amaçlarla kullanılan pedler, kadınlar için kullanıma uygun hâle getirerek Amerika'da üretildi. "Bir Kadın Mahremi" adı verilmişti. Çok büyük bir ihtiyaç olduğu için kadınlar arasında hızla yayıldı elbette. Yıllar geçtikçe pedler daha kullanışlı hâle getirilerek hızla yaygınlaştırıldı.

Kısacası günümüzde tüm kadınların kullandığı hijyenik pedler en başta savaştaki erkekler için üretilmişti ve sonrasında başka bir ihtiyaca yanıt olarak yeniden hayat bulmuştu.

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