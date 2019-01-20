Hile Yapanları Doğduğuna Pişman Eden 10 Oyun

Hile yapanları kimse sevmez. Söz konusu 'kimse' grubuna, oyun geliştiricileri de dahil. Bugünkü listemizde sizi hile yaptığınıza pişman ettirecek 10 oyunu inceleyeceğiz.

Güzel oyunlar, grafikleri, oynanışı ya da hikâyesiyle her zaman öne çıkarlar. Öne çıkan bu oyunların geliştiricileri de doğal olarak oyunlarının bir şekilde saygı görmesini ister. Bu bahsettiğimiz gibi fazlasıyla doğal bir durum olsa da bazı oyuncular buna karşı çıkarak hile yapmaya çalışabiliyor. Oyunlarda hile yapmak çok oyunculu oyunlarda daha sinir bozucu olsa da, tek oyunculu oyunlarda da geçerli bir durum.

Oyun geliştiricileri, özellikle çok oyunculu oyunlarda, oyuncuların oyundan alacakları deneyimin etkilenmemesi için belirli yöntemler geliştirmiştir. Tabii ki çok oyunculu olmayan oyunlarda da hile yapanlar sevilmediği için çevrimiçi olmayan oyunlar bir istisna değil.

Bugünkü listemizde hile yaptığınız zaman sizi ciddi şekilde cezalandıracak oyunlara göz atacağız.

10. SimCity

Kendi şehrinizi kurup geliştirmek fazlasıyla eğlenceli. Stratejinin yanı sıra finansal bir yönetimi gerektiren bu oyundaki en önemli unsur tabii ki de para. Oyunun içerisinde belirli para hileleri bulunuyor ve bu hileleri kullanmanıza izin veriliyor. Eğer para hilesini fazla kullanırsanız, büyük bir deprem şehrinizi yerle bir ediyor. Yüksek ihtimalle kimse şehrinin bir anda bir harabeye dönüştüğünü görmek istemez.

9. The Witcher 3

The Witcher 3’ün çıkışıyla birlikte oyuncular para kazanmanın kolay bir yolunu buldular. Oyundaki bir ahırda birkaç adet inek bulunuyordu ve inekleri öldürüp derilerini sattığınızda da fazlasıyla paraya sahip oluyordunuz. Dahası, bir saat meditasyon yaptığınızda inekler tekrardan canlanıyordu. Anlayacağınız bu ahır sonsuz bir para kaynağıydı.

Bunun farkına varan geliştiriciler, oyundaki bu açığı düzeltmek yerine çok daha mantıklı bir hareket yaparak oyuna yeni bir canavar eklediler. Eğer savunmasız inekleri öldürürseniz, inekleri korumak için bir canavar gelip sizi öldürüyor. Tabii ki muhteşem yeteneklere sahipseniz canavarı öldürmeniz mümkün ancak şunu söyleyebiliriz: Birinciyi öldürdüğünüz an ikincisi de anında yanınızda bitiveriyor. Anlayacağınız oyun geliştiricileri sizi cezalandırmak istiyorsa cezadan kaçamıyorsunuz.

8. GTA V

Üzerinden belirli bir süre geçse de hala birçok insanın büyük bir zevkle oynadığı GTA V, hikâye modu olsun, çok oyunculu modu olsun oldukça eğlenceli ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun.

Oyun ilk çıktığı zamanlarda, hikâye modunda geliştirdiğiniz arabanızı çok oyunculu moda geçirmek için yöntemler bulunuyordu. Bu işlemi denerseniz hala başarılı olabilirsiniz. Tabii ki getirdiğiniz arabanın patlaması ve anında ölmeniz sizin için bir sorun değilse…

Tüm bunların yanı sıra üzerinde “dangalak” yazan bir şapkayı takmak zorunda olacağınızı da ekleyelim.

7. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Legend of Zelda oyununda eşya almak o kadar da kolay bir durum değildi. Bazı durumlarda paranız olmayabilir ancak bir eşyaya gereğinden fazla ihtiyaç duyabilirdiniz. Tabii ki bu durumda o eşyayı çalmak gibi bir seçeneğiniz de bulunuyordu.

“Çalma eylemi gerçek hayatta kötü ama oyunda pek de sorun değil” diyorsanız, The Legend of Zelda: Link’s Awakening oyununu oynamanızı öneririz. Yalnızca oyun başında belirlediğiniz isim ‘HIRSIZ’ olarak değiştirilmeyecek, aynı zamanda eşya çaldığınız mağazaya tekrar dönerseniz direkt olarak öldürüleceksiniz.

6. Tomb Raider II

1996 yapımı Tomb Raider oyunundaki bir hile sayesinde oyundaki tüm silahlara sahip olabiliyordunuz. Bu hile birçok oyuncu için mükemmel bir avantaj durumundaydı, hatta bazı oyuncular bu hileyi serinin ikinci oyununda da denemeye çalıştı. İkinci oyunda bu hileyi deneyenlerin karşılaştığı şey ise Lara’nın parçalara ayrılıp yok olmasıydı.

5. H1Z1

Çok oyunculu oyunlarda hile yapıldığı zaman yalnızca oyunun kendisi değil, oynayan diğer oyuncular da ciddi şekilde etkileniyor. Bunun farkında olan H1Z1 geliştiricileri, oyun ilk çıktığı zamanlarda hile yapan yaklaşık 30.000 kişiyi banladı. Banlarını kaldırmak isteyen oyuncular ise bir özür videosu hazırlayıp YouTube’da bu videoyu paylaşmak zorunda kaldılar. Videoyu paylaşıp geliştiricilere yollayan hilecilerin banları da kaldırıldı. Zaten bundan sonra bir daha hile yapacaklarını düşünmüyoruz.

4. Donkey Kong 64

Eski zamanlarda GameShark isimli bir cihaz ile oyunlarda hile yapabiliyordunuz. İçerisine önceden yüklü olan kodların yanı sıra kendiniz de kod ekleyebildiğiniz için cihaz resmen bir hile bankası durumundaydı. Birçok oyun bu durum sebebiyle zor zamanlar yaşasa da Donkey Kong 64 bunlardan biri olmadı. Donkey Kong 64 oyununda GameShark’ı kullanan oyuncular direkt olarak oyunu bozmuş oluyordu. Hiçbir eşyayı alamıyor, karakteri kontrol edemiyor, kontrol edebilse bile karakter tek vuruşta ölüyordu. Ayrıca oyununuzu bu durumda kaydederseniz oyun hiç düzelmeyecek bir şekilde böyle kalıyordu.

3. Banjo-Kazooie

Eski oyunlardan Banjo-Kazooie, zamanının en iyi oyunlarından biriydi. Efsane oyunun içerisinde her oyunda olduğu gibi belirli hileler bulunuyor. Aslına bakarsanız oyun size şans da tanıyor. Bir kere hile yaptığınızda bir uyarı alıyorsunuz, ikinci hilede de bu uyarı devam ediyor. İnatçı bir oyuncu olup üçüncü kez hile yaparsanız oyununuza devam edebilirsiniz. Tabii oyunu bir daha başlattığınız zaman tüm kayıtlarınız silinmiş olacak. Onca saatin boşa gittiğini ve haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, oyun geliştiricilerinin harcadığı ayları düşünüp biraz daha suçlu hissedebilirsiniz.

2. Slender: The Arrival

Korku oyunlarının en bilinenlerinden olan Slender: The Arrival oyununda oyuncular, haritanın belirli bir bölümünden dışarıya çıkıp Slenderman ile karşılaşmadan oyunu tamamlayabiliyorlardı. Geliştiriciler bu hatayı fark etmiş olacaklar ki, yeni bir yama yayınlayıp oyunun korkunçluğunu kaldığı yerden devam ettirmeyi başardı. Yeni yamada aynı yöntemi uygulamaya çalışan oyuncular ‘Bu oyundaki bir hata bile seni benden koruyamaz’ şeklinde bir mesajla karşılaşıyor. Sonrasında da ekranda Slenderman beliriyor. Bizce bu, hile yapanlar için fazlasıyla yeterli bir ders olacaktır.

1. Dark Souls 2

Listemizin birinci sırasında fazlasıyla zor bir oyun olan Dark Souls 2 bulunuyor. Oyunda hile yaparak normalden çok daha güçlü silahlar edinip diğer oyuncuları tek bir vuruşta öldürebiliyorsunuz. Tabii ki diğer oyuncuların oyundan alacağı zevki korumak isteyen oyun geliştiricileri, hile yapmak isteyenlerin kararına saygı duyup onları banlamadı. Bunun yerine tüm hile yapanları aynı sunucuda toplayarak, tabiri caizse ‘doktora kendi ilacından vermeyi’ tercih etti. Hile yaptığı tespit edilen oyuncular, çok oyunculu oyunlarını hile yapanlar arasında oynamak zorunda kaldı. Tabii ne kadar devam ettiler, orası tartışılır.

Bu haftaki oyun listemizin de sonuna geldik. Bir sonraki listemizde görüşünceye kadar hoşça ve oyunla kalın :)