Hindistan, ağustos ayında Ay'ın güney kutbuna indirdiği uzay araçlarını "uyutmaya" karar verdi. Bu durum aslında önceden planlanmıştı. Peki Hindistan'ın Ay kâşifi, neden ve ne kadar uyuyacak?

23 Ağustos'ta Ay'ın güney kısmına inmeyi başararak adını tarihe yazdıran Hindistan, Chandrayaan-3 misyonu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yetkililer, Ay'a indirdikleri uzay aracı ile Ay kâşifini birkaç haftalığına "uyuttuklarını" duyurdu. Önceden planlanan bu durum, 22 Eylül'e kadar devam edecek. Peki Hindistan, Ay'ı keşfetmek varken uzay araçlarını neden uyutacak?

Ay'ın güney kutup bölgesi, yörünge hareketleri nedeniyle her zaman aydınlık değil. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, Ay'ın güney kutbunun 14 gün boyunca karanlık kalacağını ortaya çıkardı. İşte bu durumu zaten önceden bilen Hindistan, Chandrayaan-3 misyonu kapsamında bir takvim oluşturdu. Bu takvime göre Ay'a indirilen uzay araçlarının belirli dönemlerde çalışmaması, yani uyutulması gerekiyor. İşte Hindistan, 22 Eylül'e kadar bu aşamada bekleyecek.

Vikram ve Pragyan isimli uzay araçlarının şarj edilmesi gerekiyor

*Hindistan'ın Ay'da elde ettiği ilk görüntülerden biri.

Hindistan'ın Vikram adını verdiği iniş modülü ile Pragyan isimli kâşif, tahmin edilebileceği üzere güneş enerjisi ile çalışıyor. Dahili bataryaları bulunan uzay araçları, 14 gün boyunca ışık alamayacaklar ve haliyle şarj edilemeyecekler. Güneş yeniden görünene kadar bekleyecek olan uzay araçları, sonraki aşamada şarj olup, çalışmaya devam edecekler. Tabi ilk yeniden başlatma biraz sıkıntılı olacaktır. Olası bir teknik problem veya şarj edememe sorunu, Hindistan'ın Chandrayaan-3 misyonunun yarım kalmasına yol açabilir.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından yapılan son açıklamalarda, her şeyin yolunda olduğu belirtildi. Hatta Vikram, önceden planladığı gibi Ay yüzeyinde motorlarını ateşleyip, 40 santimetre yükseldi. Havadayken de 30-40 santimetre kadar yer değiştiren iniş modülü, tüm bu süreçte sorun yaşamadı. 22 Eylül'den sonra neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.