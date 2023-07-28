Hindistan'da şok eden bir olay yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre bir çift, daha 8 aylık bebeklerini satarak iPhone 14 aldı.

iPhone’lar, şüphesiz dünyanın en popüler telefonlarından biri. Ancak bu cihazların fiyatları, her ülkede (örneğin Türkiye) insanlar tarafından karşılanabilir seviyelerde olmayabiliyor. iPhone’un en pahalı olduğu beş ülke arasında yer alan Hindistan da bunlardan biri.

Hindistan’da yaşayan bir çift, akıllara durgunluk veren bir suçlamayla gündeme geldi. Batı Bengal eyaletindeki bu çiftin, iPhone 14 almak için 8 aylık bebeklerini sattığı iddia edildi.

İddiaya göre Reels videosu çekmek için bebeklerini satarak iPhone 14 aldılar, 7 yaşındaki diğer kızlarını da satmaya çalıştılar

Gelen bilgilere göre çift, Instagram’ın TikTok benzeri özelliği Reels için seyahat odaklı videolar üretmek istiyordu. İşte bu videoları çekmek için iPhone 14 almak istedi ve daha 8 aylık olduğu belirtilen bebeklerini birisine sattı. Ülkedeki standart iPhone 14 fiyatının 80 bin Rupi (975 dolar) civarında olduğunu belirtelim.

Hindistan merkezli DailyO’nun aktardığına göre komşular, çiftin bebeklerinin etrafta olduğunu görmeyince endişelenmeye başladı. Ayrıca, normalde ekonomik olarak zorlanan çiftin iPhone’a sahip olması da onları şaşırttı. Bunun ardından anne ile yüzleştikleri ve kadının bebeği sattıklarını itiraf ettiği belirtildi. Paranın bir kısmını Batı Bengal’de dolaşmak için harcamak istedikleri de gelen bilgiler arasında yer aldı.

İsminin Sathi olduğu belirtilen anne, polis tarafından tutuklandı. Ayrıca bebeği satın alan Priyanka Ghosh isimli kadın da kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Jaydev isimli babanın ise henüz bulunamadığı aktarıldı.

Satılan bebeğin şu anki durumuyla ilgili de henüz bir bilgi yok. Ayrıca DailyO, tüm bunlar yetmiyormuş gibi babanın 7 yaşındaki diğer kızlarını satmaya çalıştığını, ancak bunun gerçekleşmediğini de iddia ediyor.

Bu tarz şok edici bir olay ilk kez yaşanmıyor. 2016'da Çin'den bir çift, 18 aylık bebeklerini iPhone almak için 3530 dolara satmakla suçlanmıştı.Yakın zamanda Avustralya'da yaşanan bir olayda ise bir kadının doğmamış çocuğunu iPhone ile değiştirmek istediği ortaya çıkmıştı.