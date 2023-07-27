iOS 17'nin son beta sürümü, iPhone 15 Pro modellere "Eylem" butonunun geleceğini neredeyse kesinleştirdi. Ses tuşunun yerini alması beklenen yeni düğmenin, ne gibi işlevleri yerine getirebileceği de ortaya çıktı.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı en yeni telefonları iPhone 15 ailesi için heyecan dorukta. Meraklı bekleyiş sürerken cihazlara dair bilgiler geliyordu. Bunlardan biri de ses açıp kapama tuşunun birden fazla işlevi olan bir “Eylem” tuşuna dönüşeceğiydi.

Bu tuşa dair iddialar, aslında ilk olarak geçtiğimiz aylarda ortaya atılmıştı. O zamanki sızıntıda, düğmenin tıpkı Apple Watch Ultra’daki gibi farklı işlemleri yerine getirebilen, programlanabilir bir tuş olacağı belirtilmişti. Bugün ise bu özellik hakkında daha fazla bilgi geldi ve tuşun iPhone 15’te yer alacağı neredeyse kesinleşti.

Pro modellere gelmesi beklenen tuş, birçok uygulamaya veya özelliğe kolayca erişmeye olanak tanıyacak

MacRumors tarafından paylaşılan rapora göre, iOS 17’nin son betasında tuşun işlevleri hakkında ipuçları içeren kodlara rastlandı. Gelen bilgiler, tuşun kullanıcıların özelleştirilebileceğini ve farklı eylemlere atayabileceği dokuz seçeneğe sahip olacağını ortaya koyuyor.

Bunun yanı sıra yeni eylem butonunun erişebileceği uygulamalar ve özellikler de MacRumors tarafından listelendi. Eğer gerçekten gelirse tuş üzerinden erişilebilecek şeyler şunlar olabilir;

Erişilebilirlik

Kestirmeler

Sessiz mod

Kamera

El Feneri

Odak

Büyüteç

Çeviri

Sesli Notlar

Telefon kilidini açmadan veya uygulamalar arasında gezinmek zorunda kalmadan işlevleri yerine getirerek büyük kolaylık sağlayabilecek eylem butonunun, yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max’te sunulması beklendiğini ekleyelim.