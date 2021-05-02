Bağışıklık Tepkisinden Kaçabilen Mutasyonlar Tespit Edildi

Salgının kontrolden çıktığı Hindistan'da bilim insanları virüsün bu kadar hızlı yayılmasına ve etkilerinin görece daha fazla olmasına neyin sebep olduğunu araştırıyorlar. Devam eden araştırmalarda, bağışıklık tepkisinden kaçabilen yeni mutasyonlar tespit edildi.

Hindistan, koronavirüs salgını başladığından beri dünyada yaşanan en kötü senaryolardan biriyle karşı karşıya. Ülkede günlük vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrederken ölüm sayıları da her geçen gün artıyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede oksijen kıtlığı yaşanırken hastalar tedavi edilebilecek bir yatak bile bulamaz duruma geldi.

Tüm dünyanın aşılama çalışmaları ile birlikte artık salgın için 'daha korkutucu olamaz' dediği bir noktada Hindistan'da patlak veren bu korkunç manzara, haliyle tüm dünyayı endişelendirdi. Çünkü daha hızlı yayıldığı düşünülen ve enfeksiyon riskini de artıran bu varyant yavaş yavaş dünyanın farklı bölgelerinde de görülmeye başladı. Endişe verici bir diğer haber ise Hindistan'da bilim insanlarının bağışıklık tepkilerinden kaçabilecek yeni mutasyonlar tespit etmiş olması.

Henüz risk teşkil ettiklerine ve yaygın olduklarına dair bir kanıt yok:

Hindistan SARS-CoV-2 Genetik Konsorsiyumu veya INSACOG olarak bilinen danışmanlar forumu, yeni tespit edilen mutasyonların yakından incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Henüz yayılmış durumda olduklarına ya da tehlikeli olduklarına dair kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade eden bilim insanları, laboratuvar ortamında bu yeni mutantları inceleyerek bir sonuca varacaklar.

Hindistan'da şu an üzerinde en çok durulan konulardan diğeri ise Hindistan varyantı olarak anılan ve daha bulaşıcı, semptomları daha ağır ve aşı bağışıklığından kaçma riski bulunan varyant. Bilim insanları Hindistan'da yaşanan vaka sayısı ve ölümlerden henüz bu varyantı sorumlu tutmuyor. Çünkü bu varyantın ne kadar yayıldığını, hastalardan ne kadarında bu varyantın olduğunu henüz geniş kümelerde inceleyemediler. Şu an için dünyanın neredeyse yirmi farklı ülkesinde tespit edilen bu varyantın, pandeminin dünyadaki gidişatını yeniden kötü etkilemesinden korkuluyor.