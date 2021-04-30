COVID-19'un Hindistan Mutasyonunun Semptomları Açıklandı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek virüsün Hindistan mutasyonunun semptomlarını açıkladı. Doç. Dr. Savaşçı'ya göre aşılamada planlanan seviyeye gelemezsek iki ay sonra yeni bir vaka patlaması yaşanabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile Türkiye'de de 5 kişide Sars-COV-2 virüsünün Hindistan mutasyonunun görüldüğünü açıklamıştı. Vatandaşlarda endişeye neden olan bu açıklamadan kısa süre sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsün Hindistan mutantının semptomları hakkında bilgiler paylaştı.

Salgının Hindistan'daki korkunç durumundan bahseden ve bazı kişilerde çift mutasyona rastlandığını ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, "Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı. 17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı" ifadelerini kullandı.

Hindistan mutasyonu, vücudun savunma hücrelerinden kaçabiliyor

Hindistan mutasyonu ile ilgili bilgi alabilmek için Hint bilim insanları ile görüşmeler yaptığını belirten Doç. Dr. Savaşçı, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın açıklamalarına göre COVID-19 Hindistan mutasyonunun semptomları şu şekilde;

Ateş

İshal

Solunum yetmezliği

2 ay sonra vaka patlaması yaşanabilir

Virüsün Hindistan mutasyonunun şimdiden 17 ülkeye yayıldığını ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, "Hindistan mutantının savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi.

17 günlük tam kapanma sürecini "tatil fırsatı" olarak görüp tatil beldelerine akın edenlerle ilgili de konuşan Doç. Dr. Savaşçı, temasların devam etmesi halinde ciddi sağlık sorunlarının kapıda olduğunu ifade ederken açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Bizim ülkemizde sayılar düştü; ama istenilen sayıya düşmedi. Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse koronavirüse yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabilirler."