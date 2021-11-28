İngiliz Kralı VIII. Edward ve Sıradışı Hayatı

The Crown dizisinde hayatının bir kısmını görme şansı bulduğumuz tarihin en ilginç karakterlerinden biri olan Kral VIII. Edward; sevdiği kadın Wallis Simpson için tahtı bırakan ve daha sonra Adolf Hitler’le yakın ilişkileri olan bir kraliyet üyesi. Kral VIII. Edward kimdir, neden tüm bu garip olaylarda adı geçiyor yakından görelim.

Şüphesiz dünyada adından en çok söz ettiren aile, İngiliz kraliyet ailesidir. Ölümsüz gibi görünen kraliçe, tahta çıkmayı beklerken yaşlanan prens, entrikalar ve sıradışı gelenekler en son Netflix’te yayınlanan The Crown dizisi ile ve sevdiği kadın Meghan Markle uğruna malı mülkü bırakan Prens Harry ile tekrar tekrar gündeme geldi. Ancak sevdiği kadın için tacı tahtı bırakan tek kraliyet mensubu Prens Harry değil.

Kral VIII. Edward, üstelik tahta çıkmışken sevdiği kadın Wallis Simpson için her şeyden vazgeçti. Ancak kralımızın tek özelliği aşık olması değildi, kendisi aynı zamanda tarihin gördüğü en acımasız diktatör olan Adolf Hitler’in oldukça yakın bir arkadaşıydı. Gelin Kral VIII. Edward kimdir biraz daha yakından inceleyelim ve bu İngiliz kraliyet üyesi ile Almanlar arasında ne tür bir ilişki döndüğünü görelim.

İngiliz kraliyet ailesi zaten Alman sayılır:

Her zaman unvanlarıyla hitap ediyoruz ancak İngiliz kraliyet ailesinin de bir soyadı var, Windsor. Oldukça İngiliz görünen bu isim aslında yakın zamanda kabul edildi diyebiliriz. Yüzlerce yıl hüküm süren İngiliz kraliyet ailesinde uzun yıllar Saxe, Coburg ve Gotha soyadları kullanıldı.

Anlamsız gibi görünen bu detay aslında İngiliz kraliyet ailesi ile Almanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor çünkü Saxe, Coburg ve Gotha soyadları, Alman hanedanlık isimleridir. Birinci Dünya Savaşı’nda herkes birbirine saldırmaya başlayana kadar İngiliz kraliyet ailesi bu soyadları kullandı. Ancak 1917 yılında yerli ve milli olmak adına Windsor soyadını kullanmaya başladılar.

Kral VIII. Edward’ın Alman hayranlığı biliniyor:

Kral VIII. Edward, çocukluğundan beri Alman kuzenleriyle oldukça iyi anlaşan biri oldu. Bu nedenle Alman kültürünü tanıyor, seviyor ve Almanca konuşuyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında prens olarak pek çok cephe ziyareti yaptığı için de artık herhangi bir savaş olsun istemiyor ve özelliklerle Almanlarla arasını iyi tutuyordu.

Almanya’da Nazi Partisi ve Adolf Hitler’in başa gelmesi ile birlikte yaşananları hayranlıkla izlediği ve desteklediği biliniyor. Gariptir aynı dönemde İngiltere’de hem faşizm hem de antisemitizm yükseliyordu. Prens olduğu dönem Kral VIII. Edward’ın Almanların yahudilere yaptıklarına karışmayacaklarını ve belki bir gün İngiltere’de de bir diktatör olabileceğini söylediği de biliniyor.

Kral VIII. Edward ne oldu da kraliyet ailesinden uzaklaştı?

İngiliz kraliyet ailesinin kurallarına göre zinhar bir kraliyet üyesi daha önce evlenip boşanmış biriyle evlenemez ama gönül ferman dinlemiyor işte. Kral VIII. Edward henüz prensken, o dönem ikinci kocasıyla evli olan Wallis Simpson ile tanıştı ve kısa sürede arkadaş oldu. Arkadaşlık gibi görünen bu ilişki herkes tarafından biliniyordu ki aslında aşkın ilk kıvılcımlarıydı.

Prens Edward, babası V. George öldükten sonra 20 Ocak 1936 tarihinde Kral VIII. Edward olarak tahta çıktı. Ancak Wallis ile ilişkisini kesmedi ve sonunda Wallis kocasından boşandı. Kral VIII. Edward, kraliyet ailesinin ve dönemin İngiltere başbakanı Stanley Baldwin’in tüm karşı çıkışlarına rağmen Wallis’le evlenmek istediğini söyleyerek 11 Aralık 1936 tarihinde tacı tahtı bıraktı. Yerine kardeşi VI. George geçti.

Tahtı bıraktıktan sonra Windsor Dükü unvanını alan Edward, Wallis ile evlendi ve Güney Fransa’ya yerleştiler. Wallis boşanmış biri olduğu için herhangi bir kraliyet unvanı almadı. İkilinin ilişkisi iyi gidiyordu fakat Edward kışı atlatmış ama yediği ayazı unutmamıştı. İster istemez zaten ilgi duyduğu Almanlarla yani Adolf Hitler’le yakınlaşmaya başladı.

Edward ve Wallis, Adolf Hitler’le yakınlaşıyor:

Tahttan düşmüş kraliyet üyeleri sevilir, özellikle de düşmanlar tarafından. İngiliz hükümetinin yoğun baskılarına rağmen Edward ve Wallis Hitler Almanyasını ziyaret ettiler. Önemli Nazi subayları tarafından ihtişamlı bir şekilde karşılandılar. Sanki gelen bir İngiliz kralı ve kraliçesiymiş gibi muamele gördüler.

Ziyaret sırasında ikili onuruna ziyafetler düzenlendi ve hatta Edward Nazi eğitim okullarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Edward ile Adolf Hitler arasında bir saatlik özel bir görüşme gerçekleşti. Edward’ın Hitler’i eleştirse de destek verdiği söyleniyor. Bunlar yalnızca söylenti çünkü söz konusu görüşmeye dair belgeler bizzat Naziler tarafından ortadan kaldırıldı.

Almanlar, Edward’ı yeniden tahta çıkarmayı planladılar:

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Nazilere ait tonlarca belge ele geçirildi. Bunlardan bir tanesi Windsor Dosyası olarak adlandırılmıştı. Detaylar ise gerçekten tüyler ürperticiydi. Bu dosyaya göre Almanlar, eski İngiliz kralı Edward’ı yeniden tahta geçirmek istemişler ve hatta bunun için gizli operasyonlar yürütmüşlerdi.

Nazi işgaline uğrayınca Fransa’dan İspanya’ya giden Edward ve Wallis, Almanlardan uzak tutulmak istendi ve Edward, dönemin başbakanı Winston Churchill tarafından Bahamalar Valisi olarak atandı. Ancak Windsor dosyasına göre zaten bu görevi istemeyen Edward’a Almanlar planlarını açıkladılar. Edward bu planı reddetmedi ya da İngiliz makamlarını bilgilendirmedi.

Edward ve Wallis Bahamalar’a gitmemek için bir ay direndiler. Nazilerin bu dönemde gizli operasyonlar yaptıkları ve hatta çiftin bineceği geminin kalkışını sahte bomba ihbarıyla iptal ettirdikleri biliniyor. Tüm çabalara rağmen Edward ve Wallis sonunda Bahamalar’a gittiler. Gitmeseler bizi nasıl bir dünyanın beklediğini düşünmek bile ürpertici.

Kral VIII. Edward’ın ölümü:

Windsor Dükü unvanıyla bir süre Bahamalar Valisi olarak görev yapan Edward, 1953 yılında Wallis ile birlikte yeniden Fransa’ya taşındı. Maddi durumu genel olarak iyiydi ve oldukça eğlenceli bir hayatı vardı. Ancak başta ailesi olmak üzere geniş bir kesim tarafından reddedildiği ve tahtı kaybettiği için her zaman biraz buruktu.

Takvimler 28 Mayıs 1972’yi gösterdiğinde gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti ve pek de kraliyet mensuplarına yakışmayan bir törenle gömüldü. Edward’ın uğruna tacı tahtı bıraktığı eşi Wallis Simpson ise 4 Nisan 1986 tarihinde hayatını kaybetti. Böylece tarihin en büyük aşk hikayesinin iki kahramanı da aramızdan ayrılmış oldu.

Aşkı uğruna tahtı bırakan ve Adolf Hitler ile oldukça yakın ilişkiler kuran Kral VIII. Edward kimdir sorusunu yanıtladık ve tahta çıkışından ölümüne kadar olan ilginç hikayesini anlattık. Kral VIII. Edward ve Wallis öyküsü kimilerine göre bir ihanet, kimilerine göre ise bir aşk hikayesidir. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.