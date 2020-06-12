Ajan 47'nin heyecan dolu maceralarına ortak olacağımız yeni oyun Hitman III duyuruldu. Ocak 2021'de gelecek oyun, serinin en yeni üyesi olacak. Gelin bu oyunun detaylarına yakından bakalım.

Sony'nin önce 4 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurduğu, ardından ABD'deki olaylar nedeniyle 11 Haziran'a ertelediği PlayStation 5 etkinliği nihayet gerçekleşti. GTA V'in 'genişletilmiş ve geliştirilmiş' versiyonu, Marvel’s Spider-Man ve Gran Turismo 7 gibi oyunların duyurularıyla başlayan etkinlik, bunlara göre daha az ses getirecek oyunlarla devam etti.

Lansmanda dikkat çeken oyunlardan biri de yeni Hitman III oyunu oldu. IO Interactive tarafından geliştirilen bir video oyunu serisi olan Hitman, geçmişteki başarılı oyunlarıyla oyuncuların hafızasında yer etmiş bir seri. Hitman serisinin yeni oyununun PlayStation 5 için gelmesi heyecan yarattı.

Hitman III, grafikleriyle bambaşka bir deneyim sunacak:

PlayStation 5 etkinliğinde çok fazla detayın paylaşılmadığı ancak oyun içinden görüntülere yer verildiği Hitman III konusunda bizi serinin diğer oyunlarına göre hem hikâye hem de grafik anlamında farklı bir oyununun beklediğini söyleyebiliriz.

Etkinlikte yayınlanan görüntülerde bir orman sahnesinin olabildiğince gerçekçi şekilde oyunculara yansıtılacağı görülüyor. Oyundan paylaşılan diğer bir görüntüdeyse ışık ve gölgelerin doğruluğu izleyenleri hayran bırakıyor.

Ocak 2021'de oyuncularla buluşacak olan Hitman III'ün hakkındaki diğer detayları önümüzdeki günlerde görebiliriz. Oyun, PlayStation 5 için duyurulsa da Xbox Series X ve PC için de muhtemelen çıkış yapacaktır. PlayStation 5 etkinliğinde paylaşılan duyuru videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation 5'e gelecek Hitman III fragmanı: