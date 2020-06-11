PlayStation 5 İçin Gran Turismo 7 Duyuruldu

Uzun süredir beklenen PlayStation 5 lansmanı nihayet gerçekleşti. Lansman, oyun duyurularıyla başladı. Duyurusu yapılan oyunlardan biri de Gran Turismo 7'ydi. Gelin oyunun detaylarına yakından bakalım.

Polyphony Digital tarafından geliştirilen, PlayStation oyuncularının oldukça sevdiği yarış oyunu serisi Gran Turismo, yeni oyun Gran Turismo 7 ile PlayStation 5'te karşımıza çıkacak. Gerçekleştirilen PlayStation 5 lansmanında duyurulan oyun, gerçekçi görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Tıpkı Xbox Series X etkinliği gibi oyun tanıtımlarıyla başlayan PlayStation 5 etkinliğinde karşımıza çıkan Polyphony Digital'ın CEO'su Kazunori Yamauchi, hayranların beklediği haberi verdi. Yeni Gran Turismo oyununun oyuncular için oldukça eğlenceli olacağını söyleyen Yamauchi, 'Campaign Mode' adındaki oyun moduna dikkat çekti. Oyun modu hakkında detay vermeyen CEO, detaylı bilgi için önümüzdeki günleri işaret etti.

Gran Turismo 7'deki gerçekçi görüntüler, oyun tutkunlarını heyecanlandırdı:

Görüntüleriyle ve yeni oyun moduyla heyecan yaratan oyun için ne yazık ki bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Sony ve Polyphony Digital tarafından yayınlanan video, oyun hakkında görüntüler içerse de ne yazık ki çok fazla detay sunmadı.

Kokpitten gelen görüntü, bir yarış sahnesi, haritalarda değişen hava koşulları, helikopter çekimi gibi görüntülerin yanı sıra kariyer modundan bir sahnenin de yer aldığı fragman, 2013 yılında PS3 için piyasaya sürülen Gran Turismo 6'dan bu yana gelecek ilk Gran Turismo oyunu için beklentileri yükseltti.

Önümüzdeki günlerde daha fazla detay görmeyi beklediğimiz Gran Turismo 7'ye dair öğrendiklerimiz şimdilik bu kadar. Oyunun PlayStation 5 lansmanında paylaşılan fragmanına aşağıdan göz atabilir, oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

PlayStation 5 için duyurulan Gran Turismo 7'nin fragmanı: