HMD Global, 23 Şubat'ta Basın Konferansı Düzenleyecek

Nokia markalı telefonlar üretmek için lisans sahibi olan HMD Global, 23 Şubat’ta İspanya’nın Barselona şehrinde bir basın konferansı düzenleyeceğini açıkladı. Konferansın içeriğinin ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da konferansta dört yeni telefonun duyurusunun yapılması bekleniyor.

Nokia markasının lisans hakkına sahip olan Finlandiya merkezli HMD Global, 23 Şubat’ta Barselona’da bir basın konferansı düzenleyeceğini açıkladı. Davetiyeleri göndermeye başlayan şirket, konferansının konusunun ne olduğuyla ilgili bir bilgi vermedi.

Yapılan bu açıklama sonrasında HMD Global’ın Nokia 8.2 5G, Nokia 1.3, Nokia 5.2 ve 4G bağlantı desteği bulunan Nokia 400’ü tanıtacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Buna ek olarak şirketin ses aksesuarlarını ve fitness takip cihazını duyuracağı yönünde iddialar da bulunuyor.

Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 ve Nokia 1.3’e dair bilinenler:

Nokia 8.2 5G’nin, içerisine 5G modem entegre edilmiş şekilde Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmesi bekleniyor. HDR10+ desteği bulunacak cihaz, LCD panel ve 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Arka tarafında dört kamera yer alacak olan cihazın ana kamerasının çözünürlük değeri 64 MP. Cihazın kızaklı ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun fiyatına dair net bir bilgi bulunmasa da fiyatın tahmini olarak 459 euro (vergiler hariç 3.000 TL) olması bekleniyor.

6,2 inçlik ekranla birlikte gelmesi beklenen Nokia 5.2’nin ekran çözünürlüğünün HD+ olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. 64 GB dâhili depolama ve 4 GB RAM’e sahip olacak olan cihazın Snapdragon 632 yonga setiyle geleceği düşünülüyor. 8 MP ön kamerayı bünyesinde barındıracak olan tahmini olarak 169 euro (vergiler hariç 1.118 TL) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Bu üç cihaz arasında en düşük donanım özelliklerine sahip olacak olan Nokia 1.3’ün 1 GB RAM ve 8 GB dâhili depolama ile birlikte gelmesi bekleniyor. Telefonun arka tarafında 13 MP, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüklerinde kameralar yer alacak. Cihazın yonga setine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca tüm bu cihazların kutusundan Android 10 ile çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.