Nokia’nın Yeni Amiral Gemisi Ekran Altı Kamera ile Gelecek

HMD Global tarafından satın alınan ve akıllı telefon sektöründe kendine bir yer edinmek isteyen Nokia, yeni telefonlarını MWC 2020’de tanıtmayı planlıyor. Şirketin bu etkinlikte tanıtmayı planladığı cihazlardan biri olan Nokia 9.2 PureView’ın ekran altı kamera ile geleceği ortaya çıktı.

Finlandiya merkezli telefon üreticisi Nokia, bir zamanlar dünyanın en popüler telefon markalarından biriydi ancak teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların sektörde çok daha büyük bir yer edinmesine yetişemeyerek zamanla pek de görülmeyen bir marka haline geldi. Şirket, her ne kadar çabalasa da bu sektörde kendine bir yer edinemedi ve henüz popülaritesini artırabilecek kadar yeterli bir başarı elde edemedi.

Akıllı telefon sektöründe kendini göstermeyi kafasına koyan şirket, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve anlaşılan o ki bu sefer oldukça kararlı geliyor. Önümüzdeki ayın ortalarında gerçekleşecek olan MWC 2020 etkinliğinde yeni akıllı telefon modellerini tanıtmayı planlayan Nokia’nın tanıtacağı akıllı telefonlardan biriyle ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Söylentilere göre Nokia, MWC 2020’de tanıtacağı Nokia 9.2 PureView amiral gemisinde yeni bir kamera teknolojisi kullanacak.

Nokia 9.2 PureView, ekran altı kamera teknolojisiyle gelecek

Nokia markalı akıllı telefonlarla ilgili bilgi sızdırmasıyla bilinen nokia_anew isimli Twitter kullanıcısı, bugünün akşam saatlerinde yeni bir Tweet atarak durumu takipçilerine bildirdi. Kullanıcının bildirdiğine göre HMD, yeni amiral gemisi Nokia 9.2 PureView modelinde ekran altı kamera teknolojisini kullanacak. Eğer bu bilgi doğruysa Nokia, bu teknoloji ile donatılmış bir akıllı telefonu ilk piyasaya süren şirket olma fırsatını yakalayacak.

Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi akıllı telefon sektöründe kendini kanıtlamış birçok akıllı telefon üreticisinin bu teknoloji üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu ancak git gide popülaritesini kaybetmiş Nokia’nın bu tür bir teknolojiyle karşımıza çıkacak olması oldukça şaşırtıcı. Elbette kaynak her ne kadar ‘güvenilir’ olursa olsun bu şimdilik yalnızca bir iddia, dolayısıyla Nokia’nın bu tür bir teknoloji kullanıp kullanmayacağını önümüzdeki ayın 24’ünde başlayacak olan MWC 2020 etkinliğinde göreceğiz.